Biden: Ukraine står stærkt og frit et år efter invasion

Da Biden talte i Polen berettede han om et stærkt Ukraine. Se et uddrag fra talen her

- Et år efter Vladimir Putins morderiske overfald på Ukraine står Kyiv stærkt og frit.

Det siger USA's præsident, Joe Biden, tirsdag i en tale til mange tusinde mennesker i Polens hovedstad Warszawa.

Talen blev holdt i den gamle, historiske bydel.

- Putin står i dag over for stærkere demokratier, hvilket han ikke havde ventet for et år siden. Han troede, at han kunne knække Nato-alliancen, men Nato er mere forenet end nogensinde før, siger den amerikanske præsident.

- Rusland vil aldrig komme til at stå med en sejr over for Ukraine. Aldrig, siger Biden.

Han nævner en række krigsforbrydelser, som russerne ifølge USA har begået under krigen.

- Afskyeligt. Det er afskyeligt, siger han og henviser til bombardementer af civile, drab på børn og voldtægter.

Joe Biden talte til mange tusinde mennesker i Polens hovedstad Warszawa. Foto: Evelyn Hockstein/Ritzau Scanpix

Biden, som hylder Polen som en fantastisk allieret for Ukraine igennem hele krigen siger, at USA næste år er vært for et historisk NATO-topmøde.

- Det er 75-året for oprettelsen af Nato. Den stærkeste militære alliance i verdenshistorien, siger Biden.

Han siger, at alliancen står for beskyttelse af frihed.

- Den er bundet sammen af en hellig ed. Et angreb på én er et angreb på alle. Og alliancen kæmper for frihed. Ordet 'frihed' er det vigtigste. Ja, vi vil kæmpe for suverænitet, og vi gjorde det, siger han om Natos støtte til det demokratiske Ukraine.

- USA står for frihed. Putin har mødt USA's jernvilje, og vi vil se, at russerne vil blive draget til ansvar for de krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, som er begået i Ukraine.

Den amerikanske præsident siger også, at man i forbindelse med krigen i Ukraine ikke kun skal tænke på det, man er imod, men også på den verden, man gerne vil opbygge.

- Det gælder en verden med frihed. Hvor hvert mennesker behandles med værdighed og respekt. Hvor der er demokrati og frihed.

Biden understreger videre, at de beslutninger, der træffes gennem de kommende år, er afgørende for udviklingen i årtier frem.

- Det gælder fundamentalt frihed og kampen mod tyranni, siger den amerikanske præsident. Han sluttede sin tale med ordene 'Gud velsigne Ukraines helte'.

Biden kom til Polen sent mandag efter et overraskende besøg i Ukraines hovedstad, Kyiv.

Den amerikanske leders besøg i de to lande sker op til årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine 24. februar.

- Jeg kan med stolthed sige, at vores støtte til Ukraine er usvigelig sikker, fastslog han mange gange i både Kyiv og Warszawa.