Biden: Vi reagerer, hvis Rusland bruger kemiske våben

G7-landene har torsdag advaret Rusland mod at bruge kemiske, biologiske eller atomvåben

Hvis Ruslands bruger kemiske våben i krigen mod Ukraine, så kommer G7-landene, deriblandt USA, til at reagere, siger den amerikanske præsident, Joe Biden på et pressemøde torsdag.

Præcis hvordan vides ikke på nuværende tidspunkt, men den amerikanske præsident fortæller, at reaktionen vil komme an på omfanget af brugen af våbnene.

- Reaktionens karakter er afhængige af karakteren af brugeren, siger Joe Biden til journalisten, der spurgte ind til brugen af de kemiske våben.

Forenet Nato

Udmeldingen kommer på efter en dag, hvor EU, Nato og G7-landene alle har haft møder i Bruxelles om situationen i Ukraine.

Joe Biden fortalte også, at USA har forpligtet sig til at give 1 milliard dollars i humanitære bidrag til Ukraine, samt at der venter nye sanktioner mod magtfulde og velhavende russiske privatpersoner fra amerikansk side.

Dertil udtrykte Joe Biden sin store tilfredshed med Nato-samarbejdet.

- Putin siger, at Nato er splittet.. ..Men Nato har aldrig været mere forenet end i dag, fortalte Joe Biden.

Rusland bør smides ud af G20

Præsidenten fortalte også, at Rusland bør fjernes fra G20–gruppen.

– Mit svar er ja, siger Biden.

Præsidenten siger desuden, at hvis lande som Indonesien og andre G20-medlemmer ikke er enige, så burde Ukraine efter hans mening have lov til at deltage i fremtidige møder.

Snakke med Kina

Der har været spekulation omkring, om Kina skulle hjælpe Rusland med blandt andet militære fornødenheder i krigen mod Ukraine, og det blev Joe Biden også spurgt ind til.

- Jeg havde en meget ligetil samtale med Xi Jinping for seks-syv dage siden, og jeg fortalte ham vigtigheden ved de konsekvenser, der kan være ved at hjælpe Rusland.

- Jeg fortalte ham, at han ville spille jeopardy med sine forretningsforbindelser i USA, hvis han nærmede sig Vladimir Putin.

- Kina forstår, at dens økonomiske fremtid er meget tættere forbundet med Vesten end med Rusland.