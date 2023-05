Billede afslører: Vild panik

Et billede offentliggjort af Ukraine har ifølge en borgmester skabt vild panik og frygt for, at russerne har noget i ærmet

Det ligner et helt normalt billede fra en landevej i myldretiden.

Men dykker man ned i detaljerne, så har billedet ifølge den ukrainske borgmester i byen Melitopol, Ivan Fedorov, skabt vild panik.

For angiveligt er der ikke tale om en helt almindelig kø, men tusindvis af russere på vej ud af 18 forskellige småbyer nær atomkraftværket i Zaporizjzja.

Efter sigende er det de russiske myndigheder, der har beordret evakueringen, og det har fået chefen for Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), Rafael Grossi, til at reagere.

Til BBC fortæller han, at det kunne vidne om, at der er voldsomme kampe i området ved Dnipro-floden, hvor atomkraftværket ligger.

Kritisk situation

Tidligere har samme chef advaret om en faretruende angreb på baggrund af 13 angreb mod Zaporizjzja, der fandt sted 17. marts og tidligere.

Her blev strømforsyningen til atomkraftværket i Zaporizjzja afbrudt, så værket måtte have strøm fra skrøbelige dieselgeneratorer, der i forvejen er under reparation.

Men den situation er ganske sårbar, for hvis backup-planen pludselig ikke virker, er det umuligt at nedkøle reaktorerne og de anlæg, der opbevarer kernebrændsel. Og så har vi en mulig katastrofe.

'Teamet, der er til stede på atomkraftværket, blev informeret om, at de reparationer, der var planlagt til 5. marts, 10. marts og 13. marts, ikke har været mulige at gennemføre,' lød i meddelelsen fra Rafael Grossi.

Ukrainsk soldat ved militærøvelse under et russisk angreb i Zaporizjzja-regionen, som er hjemsted for Europas største atomkraftværk og en af de fire regioner, som russerne hævder at have indlemmet og gjort til en del af Rusland. Foto: Stringer/Reuters

Russerne har endnu engang slået til i Zaporizjzja. Det skriver Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, som også deler en heftig video af angrebet Russerne har endnu engang slået til i Zaporizjzja. Det skriver Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, som delte en video af angrebetm der fandt sted i marts.

Russerne maner til ro

Russiske styrker har besat kraftværket siden foråret sidste år. Det ligger i nærheden af frontlinjen, og der er frygt for en atomkatastrofe, hvis det skulle blive ødelagt.

Russerne har tidligere forsøgt at afdramatisere situationen omkring atomkraftværket.

- Alt er fuldstændigt normalt. Højtspecialiseret personale arbejder på kraftværket. Dieselgeneratorerne blev tændt automatisk, hed det ifølge Tass i en nylig udtalelse fra Renat Karchaa, rådgiver til den administrerende direktør i det russiske atomagentur Rosenergoatom.

