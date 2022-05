Billeder afslører: Ødelægger russiske kampvogne

Ifølge Forbes skulle Rusland angiveligt have mistet næsten en hel betaljon, da de forsøgte at krydse floden, der løber mellem de to provinser Donetsk og Luthansk i Ukraine.

Den russiske bataljon bestod af omkring 50 køretøjer og op mod 1000 soldater. De har de seneste dage forsøgt at krydse floden Siverskyi Donets, hvor ukrainske styrker har angrebet dem.

De forsøgte at krydse floden over en flydebro, der spænder over floden.

Siverskyi Donets strækker sig fra det sydlige Rusland ind i det østlige Ukraine og derefter tilbage til Rusland.

Det er en af de vandbarriere, som russiske styrker er nødt til at krydse, hvis de vil rykke vestpå ind i det ukrainsk-kontrollerede terrietorium.

Holder sig nu tilbage

Der skulle angiveligt være ødelagt størstedelen af kampvognene og andre køretøjer - samt de midlertidige pontonbroer, som russerne siges at have brugt til at krydse floden.

Det er uklart, hvor mange russere der døde eller blev såret, men ifølge Forbes, kan ingen bataljon miste tre fjerdedele af sine køretøjer og forblive i stand til at operere.

Lokale russiske styrker holder sig til deres side af floden efter angrebet ifølge generalstaben i Kiev.