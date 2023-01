Billeder delt af Wagner-afhopper: Rifter og sår på kroppen

Nu har sagen om den 26-årige Wagner-afhopper Andrej Medvedev, som er flygtet og har søgt asyl i Norge, igen udviklet sig.

Der er nemlig blevet delt billeder af Wagner-afhopperens skrammer, som han angiveligt har pådraget sig undervejs på flugten fra Wagner-gruppen, skriver VG.

VG har fået bekræftet, at personen på billederne er Andrej Medvedev.

Billederne viser flere tydelige rifter på Andrej Medvedevs arme og ryg, som eftersigende skulle være kommet fra pigtrådshegn.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Påviser flugt

Det er den russiske menneskerettighedsaktivist og Putin-kritiker Vladimir Osechkin, som arbejde for det russiske medie Gulagu.net, som har delt billederne på sin Facebook.

Han skriver, at billederne er taget af Medvedevs advokat Brynjulf Risnes, som har sendt dem til ham.

Annonce:

'Billederne viser tydelige ridser og skader Andrej fik, da han kom over grænsehegnene, der adskiller Rusland og Norge' skriver Osetshkin på Facebook.

'I går klagede Andrej over feber og smerter fra sine skader og sår'.

Billederne beviser, ifølge Osechkin, at Andrej Medvedev ikke blev hjulpet over grænsehegnene af den russiske sikkerhedstjeneste FSB, men snarere flygtede hurtigt.

Pågrebet af politiet

Andrej Medvedev har været ansat i Wagner-gruppen på en fire måneder lang kontrakt siden 6. juli 2022.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Putins hemmelige hær afsløret

Men da kontrakten udløb, forlod han gruppen og har siden da angiveligt været på flugt, indtil norsk politi pågreb ham i grænseområdet mellem Norge og Rusland natten til fredag, hvorefter han har søgt asyl i Norge.

Lige nu efterforsker Kripos, som er det norske nationale kriminalpoliti, om Andrej Medvedev har begået krigsforbrydelser, og dermed skal retsforfølges.

Tirsdag skrev Kripos, at de ville afhøre Medvedev i en pressemeddelelse.

Annonce:

'Kripos har det nationale ansvar for efterforskningen af ​​krigsforbrydelser i Norge, og deltager også i den internationale efterforskning af krigsforbrydelser i Ukraine, ved Den Internationale Straffedomstol ICC.'

- ville melde sig ud

Brynjulf Risnes har udtalt på vegne af Andrej Medvedev, at han er villig til at udlevere detaljer om Wagner-gruppen til Vesten.

Derudover har advokaten også udtalt til VG, at den unge mand 'ikke vidste, hvad han meldte sig til'.

- Han indså meget tidligt, at han havde meldt sig på de forkerte vilkår, og at der foregik ting i krigen, som han ikke kunne deltage i. Han ville melde sig ud, men han fik en forståelse af, at det i virkeligheden var umuligt.

Andrej Medvedev har desuden udtalt til Gulagu.net, et russisk medie som anses for at være meget troværdigt, at han frygtede for sit liv.

- burde retsforfølges

Jevgenij Prigozijn, også kaldet 'Putins kok', som står bag Wagner-gruppen, er også kommet med den første officielle reaktion på situationen.

Ifølge ham skulle Andrej Medvedev nemlig have mishandlet flere krigsfanger, og have norsk statsborgerskab.

Annonce:

- Han burde retsforfølges for at have mishandlet fanger. Vi har materiale, der beviser, hvad han har gjort, hævder gruppen i Aftenposten.

Andrej Medvedevs advokat Brunjylf Risnes afviser dog overfor NRK, at Andrej Medvedev skulle have nogen som helst tidligere tilknytning til Norge.

Her er Wagner-gruppen, der skal dræbe Ukraines præsident