Billeder kan afsløre russisk løgn

En efterretningshjemmeside fortæller på Twitter, at det var Rusland selv, der bombede et russisk oliedepot i går

Efterretningshjemmesiden CIT mener nu at kunne afsløre, at bombningen af et russisk oliedepot i virkeligheden kommer fra Rusland selv.

Videoen af et russisk oliedepot i byen Belgorod i Rusland, der bliver bombet, florerede flere steder på nettet i går, og det lignede det første angreb på russisk jord.

Her er pælene i samme farvekoder fra en anden vinkel. Foto: CIT/Twitter

Men efterforskerne fra CIT har nu geolokaliseret videoen, hvorefter de påstår, at selve missilet kommer fra nordøst. Det ville i så fald betyde, at det er Rusland selv, der har bombet oliedepotet - og ikke Ukraine, som lokale russiske medier ellers har påstået.

Guvernør: Det var Ukraine

Den lokale russiske guvernør fortalte eller i går, at det var to ukrainske militærhelikoptere, der fløj ind over oliedepotet og skød missiler afsted mod det.

Det er der altså nu sået tvivl om.

Og netop fortællingen om de to ukrainske helikoptere fandt militærforsker ved Forsvarsakademiet, Anders Puck Nielsen, da også yderst pinligt for Rusland.

- Det er jo ret pinligt for Rusland, hvis to ukrainske helikoptere har fået lov at flyve flere kilometer ind på russisk område, sagde han til Ritzau.

Dmitrij Peskov, der har været talsmand for Kreml under hele invasionen, fortalte også, at angrebet kunne stå i vejen for fredsforhandlinger.

- Selvfølgelig er det her ikke noget, der kan opfattes på den måde, at det skaber behagelige rammer for fortsatte forhandlinger, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.