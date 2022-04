Bitter strid om ø-gruppe: - Kan blive et vendepunkt

Forholdet mellem Rusland og Japan er disse dage utroligt anspændt

Luften er således iskold mellem to lande, der ikke har været i direkte krig mod hinanden siden 1939. De to parter stod på hver sin side af Anden Verdenskrig, hvor Japan led et svigende nederlag. Det betød dog, at russerne kunne tage kontrollen med ø-gruppen Kurilerne.

Netop striden om ø-gruppen er nu for alvor blusset op igen.

Et billede fra den japanske by Hokkaido, hvorfra man kan skimme den russisk-kontrollerede ø Kunashiri. Foto: Ritzau Scanpix

Strid om fiskeri

Siden 1957 har de to lande årligt indgået en aftale om fiskeri i farvandet ved Kurilerne, men i år har krigen i Ukraine ifølge norske VG betydet, at levebrødet for mange japanere er særdeles usikkert.

'Rusland besætter ulovligt Kurilerne', lød det nemlig for første gang i årevis fra japansk side før forhandlingerne.

- Dette er et stort vendepunkt for forholdet mellem Rusland og Japan, siger Yennie Lindgren, seniorforsker ved Norsk Udenrigspolitisk Institut til VG.

Rusland har efterfølgende trukket sig fra de årlige fredsforhandlinger, som især omhandler fiskerirettigheder for fiskere fra de to lande på grund af Japans fordømmelse af krigen i Ukraine.

- Jeg tror, Japan har forstået, at det er vigtigt at komme med en meget klar besked til Rusland, og det har de gjort, uddyber seniorforskeren.

Handler om overlevelse

I den japanske fiskerby Nemuro i det nordlige Japan kan stormagtskonflikten få alvorlige konsekvenserne for indbyggerne.

- Hvis vi ikke kan fiske, kan vi ikke bo her. Det er et spørgsmål om overlevelse for os, siger fisker Tsuruyuki Hansaku til Reuters.

Onsdag har Rusland også udvist otte japanske diplomater.

Det sker som modsvar, fordi Japan tidligere på måneden udviste otte russiske diplomater som følge af Ruslands handlinger i Ukraine. Det oplyser det russiske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.