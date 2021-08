Bizarre scener: Taliban i radiobiler og forlystelsesparker

Verden kunne blot se til, da tragiske scener udspillede sig i lufthavnen i Kabul mandag, og mens afghanere kæmpede for deres liv, forlystede Taliban sig i et afghansk tivoli.

Med skydevåben ved hånden kørte de voksne soldater rundt i radiobiler og drejede i karruseller.

Fejrer at krigen er ovre

De bizarre optagelser blev optaget, efter at en Taliban-talsmand søndag kunne fortælle, at krigen var ovre.

- Vi lover alle, at vi vil sørge for sikkerhed for borgerne og diplomatiske missioner. Vi er klar til at have en dialog med alle fremtrædende afghanske personer og vil garantere dem den nødvendige beskyttelse, sagde talsmand Mohammad Naeem til Al Jazeera.

