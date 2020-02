Blev 100 år: Legendarisk lejesoldat er død

I sidste uge døde den tidligere lejesoldat 'Mad' Mike Hoare på en plejehjem i Sydafrika, skriver en række udenlandske medier, blandt andet Soldier of Fortune - et magasin for professionelle soldater.

Hoares søn har bekræftet, at faderen er død. Han blev i øvrigt 100 år - hvilket i selv er er bemærkelsesværdigt set i lyset af det liv han førte.

- Mike Hoare levede efter en filosofi om, at man får mere ud af livet, hvis man lever det farligt, har sønnen, Chris Hoare udtalt i forbindelse med faderens død.

'Mad' Mike blev den mest kendte af den lange række af især hvide lejesoldater, der kæmpede i det postkoloniale Afrika i 1950'erne og 1960'erne, men karrieren endte med et nederlag, da han endte i fængsel i forbindelse med kapring af et fly efter et mislykket kup på ø-gruppen Seychellerne.

Han blev født af irske forældre - på den irske nationaldag Saint Patricks Day - i 1919 i Calcutta.

Han blev sendt til England for at gå i skole.

Kæmpede mod japanerne

Kort før 2. Verdenskrig brød ud havde han meldt sig til den britiske hær, hvor han kæmpede imod japanerne i Indien. Han endte krigen med rang af major.

Efter krigen flyttede han til Sydafrika, hvor han fik base frem til sin død 2. februar i år. Her tjente han til føden ved blandt andet at organisere safari-ture.

I begyndelsen af 1960'erne blev han introduceret for congoleseren Moise Tsombe, der ønskede at tage magten i Congo, der nogle år forinden havde opnået selvstændighed efter mange år som belgisk koloni.

Hoare og hans lejesoldater i Congo, sammen med hvide flygtninge. Foto: Priya Ramrakha

Tsombe hyrede Hoare to gange i 1960'erne til at nedkæmpe forskellige opstande. Første gang, da Katanga-provinsen forsøgte at opnå selvstændighed, og anden gang i forbindelse med et oprør støttet af den dengang kommunistiske østblok, kaldet Simba-oprøret.

Begge gange ledte Hoare en hær af især europæiske lejesoldater, og begge gange blev oprøret nedkæmpet.

Var rådgiver på film

I 1978 fungerede han som rådgiver på filmen 'De Vilde Gæs, der handler om lejesoldater på togt i Afrika. På rollelisten figurerede blandt andet Roger Moore og Richard Burton.

I 1981 stod han i spidsen for et kupforsøg rettet i mod det socialistiske styre på Seychellerne. Ifølge flere udenlandske medier skete kupforsøget med billigelse fra både Kenya og Sydafrika.

Hoare samlede 46 mænd omkring sig, og sammen drog de i al hemmelighed til Seychellerne. Men i lufthavnen gik det galt, da en betjent i lufthavnen i Mahé på Seychellerne opdagede dele fra en Kalashnikov-riffel i en taske.

Herefter udbrød der tumult i lufthavnen, og i den forbindelse kaprede Hoare og hans folk et Air India fly, der fløj gruppen tilbage til Sydafrika.

Året efter kom Mike Hoare for retten, hvor han blev idømt 20 års fængsel. Heraf var de ti betingede. Han blev løsladt efter lidt under to års afsoning.

De sidste år af hans liv brugte han på at skrive bøger om sit liv og gerninger.