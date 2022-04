Blev skudt i Ukraine: Dansk journalist vender tilbage

Danske Stefan Weichert vender hjem til Ukraine for at arbejde som freelancejournalist og komme tilbage til sin kæreste og venner

Stefan Weichert blev ramt i skulderen, da han sammen med vennen og fotografen Emil Filtenborg blev beskudt på klos hold i Ukraine.

Det lykkedes heldigvis de to danskere, der på daværende tidspunkt var ansat af Ekstra Bladet til at dække krigen, at komme væk i deres bil. Men begge var blevet ramt af skud og måtte opereres, før de blev evakueret til Danmark.

Nu vil journalisten Stefan Weichert tilbage til Ukraine, hvor han bor. Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- For det første så er min kæreste ukrainer og bor i det vestlige Ukraine. Jeg vil gerne være sammen med hende. Jeg har også selv boet i landet i tre år, så jeg skal også tilbage på et eller andet tidspunkt. Det rigtige tidspunkt er nu.

Det er ikke særlig lang tid siden, at du var tæt på at miste livet i Ukraine. Nogle vil måske mene, at det er tidligt, du vælger at vende tilbage. Er du klar til det?

- Mentalt går det rigtig godt. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Derfor er det også vigtigt at starte blødt ud. Rent mentalt er det også vigtigt for mig at komme videre. Det er selvfølgelig ikke nogen let beslutning. Det er voldsomt, det Emil og jeg har været udsat for, og Emil er stadig indlagt. Det gør det lidt vanskeligt. Ideelt set så ville vi gerne begge to have været tilbage. Vi har været sammen de seneste tre år.

Du siger det går mentalt godt. Er det udelukkende din egen vurdering?

- Jeg har haft en krisepsykolog, som har sagt, at jeg er i en god tilstand, og hun kan godt forstå, at det er en del af min helingsproces at tage tilbage, siger Stefan Weichert.

Respekterer døden

Han vender tilbage til byen Ternopil i det vestlige Ukraine. Et område, der har været mindre ramt af russernes invasion end mange andre steder i landet. De angreb, der har været i det vestlige Ukraine, har hovedsagligt været rettet mod militære mål.

Alligevel er der ingen sikkerhed for, hvad der vil ske i et land, hvor der hersker krig, og derfor har Stefan Weichert også været nødt til at overveje den risiko, det er at tage tilbage til Ukraine.

- Der er en vis form for spænding og nervøsitet ved at vende tilbage. Især usikkerheden om, hvordan jeg kommer til at håndtere det. Jeg frygter ikke døden mere end før skudepisoden, men jeg frygter den heller ikke mindre. Jeg respekterede den også før, vi blev angrebet. Det er svært at sætte ord på, afslutter Stefan Weichert.

Han forventer at genoptage det journalistiske arbejde i Ukraine i et mindre omfang end før, og i et område der er mere roligt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Stefan Weichert var efter returen til Danmark indlagt på Aarhus Universitetshospital. Privatfoto.

Møder forståelse

Ekstra Bladets chefredaktør, Knud Brix, har forståelse for, at Stefan Weichert har taget beslutningen om at vende tilbage til det krigsplagede Ukraine.

- Det er helt og holdent Stefans egen beslutning. Jeg forstår ham godt, når hans kæreste og hele hans liv er i Ukraine. Han vil ikke være ansat af Ekstra Bladet, som han var tidligere, men tager tilbage for at arbejde freelance.

Fotograf Emil Filtenborg er stadig indlagt på Skejby Sygehus, men hans helbred er i bedring.

Her kan du læse Stefans fortælling om angrebet, der kunne have kostet ham og Emil Filtenborg livet.