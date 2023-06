Blinken tvivler på at uro i Rusland er et overstået kapitel

Det startede med anklager om et missil, og pludselig frygtede mange, at et militærkup var på vej. Få et overblik over, hvad der skete i det døgn, hvor Jevgenij Prigozjin lå i åben konflikt med Ruslands regering i Kreml

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har svært ved at forestille sig, at der er lagt fuldstændig låg på uroligheder i Rusland.

Det udtaler han søndag, dagen efter at store dele af verden havde øjnene rettet mod Rusland og den private hær Wagner-gruppens march mod den russiske hovedstad, Moskva.

- Jeg tror ikke, at vi har set afslutningen på uroen i Rusland, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han kalder samtidig uroen for 'interne sager'.

Wagner-gruppen med leder Jevgenij Prigozjin i spidsen satte kurs mod Moskva fra den sydvestlige by Rostov lørdag. Det skete, efter at en konflikt mellem Prigozjin og det russiske forsvarsministerium eskalerede.

Prigozjin havde fredag aften beskyldt det russiske forsvar for at have bombet Wagner-gruppens positioner i Ukraine, hvor de to kæmper side om side. Den melding blev afvist fra officiel side.

Borgere i flere regioner blev som følge af fremrykningen opfordret til at blive inden døre, og veje blev spærret.

En aftale sent lørdag aften betød dog, at Prigozjin og hans tropper vendte om.

Ifølge Blinken er det for tidligt at sige, hvad fremtiden bringer for Wagner-soldaterne. Meldinger fra Rusland går på, at de kan melde sig til det russiske militær og ikke vil blive retsforfulgt.

Blinken fortæller også, at USA's præsident, Joe Biden, ikke har forsøgt at række ud til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Der er tale om den første officielle udtalelse fra USA omkring udviklingen i Rusland, og Antony Blinken udtaler sig til flere amerikanske medier om situationen.

Her understreger han, at det er 'for tidligt' at spekulere i, hvilken betydning hændelsen vil have - både på regeringen i Rusland og krigen i Ukraine.

At den russisk regering er 'distraheret' af hændelsen, kan dog skabe 'en ekstra fordel' for Ukraine i dets modoffensiv mod Rusland, vurderer Blinken.

Samtidig gav han udtryk for, at støtten til Ukraine fortsætter uændret.

- Der kan gå uger eller måneder, før vi ser Ukraines militære strategi folde sig ud, siger han.