Bliver mit lejlighedskompleks nogensinde genopbygget?

Genopbygningen er i gang nord for Kiev, men hjælpen mangler stadig flere steder, og nogle borgere i Irpin tror ikke, at hjælpen nogensinde kommer til dem

Der er ikke meget håb at spore hos 48-årige Nikolaj Ivanenko, da spørgsmålet lander. Vil hans lejlighedskompleks, hvor flere lejligheder på de øverste etager er udbrændte, nogensinde blive genopbygget? Og vil livet nogensinde kunne blive normalt igen?

- Hvad mener du med, om livet kan blive som før? Det vil aldrig kunne lade sig gøre. Vores lejligheder er ødelagte, vores liv er ødelagt, og vores psyke er ødelagt. Hvordan skal det så nogensinde kunne blive som før? siger Nikolaj Ivanenko.

Nikolaj Ivanenko vil være klar til at forsvare sit hjem, hvis russerne kommer tilbage. Foto: Stefan Weichert.

Han bor i byen Irpin, der er en forstad til den ukrainske hovedstad Kyiv og var centrum for nogle af de hårdeste kampe i starten af den russiske invasion. Ekstra Bladet besøgte også lejlighedskomplekset sidste år, efter russerne forlod området. Dengang var der håb om, at regeringen ville genopbygge deres lejlighedskompleks, der blev skadet under kampene.

I dag er de mindre optimistiske. Nikolaj Ivanenko tvivler på, at hjælpen kommer. I nabobyen Butja er der flere genopbygningsprojekter i gang, men generelt mangler mange stadig hjælp.

- Vi har fået at vide, at det skal rives ned, men hvem ved? Hvis de gør det, så kan det være, at vi bliver flyttet et andet sted hen. Jeg ved det ikke, siger Nikolaj Ivanenko, der har svært ved at drømme om noget, da det hele virker håbløst med de store ødelæggelser.

Flere lejligheder i Nikolaj Ivanenkos lejlighedskompleks er ødelagt af kampene. Foto: Stefan Weichert.

Kælderen var deres hjem

Det er næsten et år siden, at russerne ankom til Nikolaj Ivanenkos lejlighedskompleks i Irpin, men traumerne sidder stadig i kroppen. Han viser Ekstra Bladet ned i kælderen. Der boede han og de andre beboere i over en måned, mens kampene rasede udenfor. Russerne kom ret hurtigt til byen og trak alle beboerne udenfor. De stod på ræd og række i kulden.

Mændene skulle tage deres overtøj af, så russerne kunne se efter pro-ukrainske tatoveringer. De mente, at nogen på de øverste etager gav ukrainerne besked om russiske positioner. Beboerne kunne nu bedre forstå, hvorfor deres bygning var blevet ramt.

Nikolaj Ivanenko var sikker på, at de alle ville blive skudt, men russerne lod dem gå.

I kælderen sov de på madrasser på gulvet. Der var koldt og fugtigt, forklarer Nikolaj Ivanenko. Nogle gange vovede beboerne sig udenfor for at finde mad og vand, men det var farligt. Nikolaj Ivanenko forsøgte at blive indenfor så meget som muligt.

Beboerne i Nikolaj Ivanenkos lejlighedskompleks sov på gulvet i kælderen under den russiske besættelse. Et år efter håber de, at det aldrig sker igen. Foto: Stefan Weichert.

To beboerne blev skudt, da de forlod kælderen på et tidspunkt og blev spottet af russiske soldater, forklarer Nikolaj Ivanenko. Historien bliver bekræftet af andre beboere i opgangen.

- Det var koldt. Hvordan kan jeg beskrive det for dig? Det var koldt, og det var utrolig vigtigt at få nok at spise for at holde varmen, siger han.

- De få gange, jeg var ude, smed jeg mig ned på jorden, hver gang der var en eksplosion. Kampvogne, artilleri, mortergranater. Der blev skudt alle steder fra, siger Nikolaj Ivanenko, der bor alene. Han har sendt sin hustru længere vestpå i sikkerhed.

Der er sket store ødelæggelser på Nikolaj Ivanenkos lejlighedskompleks som på mange andre bygninger i byen Irpin, nord for Kiev. Foto: Stefan Weichert.

Vil kæmpe denne gang

Nikolaj Ivanenko er i dag, som mange andre beboere i Irpin, arbejdsløs. Han lever af den hjælp, som han får af staten og frivillige. Opsparingen er allerede brugt op.

Nikolaj Ivanenko har ikke meldt sig til hæren, men gemmer sig heller ikke. Hvis militæret har brug for ham, så kommer han. Siden russerne blev presset væk fra Irpin, har Nikolaj Ivanenko spekuleret meget over, hvad han vil gøre, hvis de kommer tilbage. Sidste gang gemte han sig kælderen. Det er han langt fra sikker på, at han vil gøre igen.

- Som jøderne sagde i Warszawa-ghettoen (under Anden Verdenskrig, red.), så er det bedre at dø i kamp end på et slagteri. Det var deres motto, da de ingen våben havde. Det er korrekt, siger Nikolaj Ivanenko, der nu ikke længere vil sidde tilbage og vente.

En bibel står i opgangen hos Nikolaj Ivanenko. Foto: Stefan Weichert.

- Hvis jeg skal dø, så kan jeg ligeså godt dø, mens jeg kæmper, siger han og påpeger, at Ukraine er nødt til at kæmpe for at få landets territorium tilbage.

- Jeg ved ikke, hvad en sejr for os vil være. En rigtig sejr vil være, hvis vi tager til Moskva. Det vil være en sejr. Sprænge Kremlin i smadder, siger Nikolaj Ivanenko.

Flere steder i byen Irpin har borgere skrevet, at de hader Putin og ønsker ham død. Foto: Stefan Weichert.

Kan Ukraine vinde?

I den anden ende af Irpin møder Ekstra Bladet 71-årige Varvara. Hun står og kigger på den ødelagte nabobygning sammen med naboen Olena. Varvara peger på en af de smadrede biler, der stadig ikke er blevet fjernet. Det er hendes. Hun nåede ikke at flygte, inden at kampene brød ud, og derefter var hun for bange til at forlade kælderen.

Varvaras røde bil blev ødelagt under kampene og står tilbage totalsmadret. Foto: Stefan Weichert.

Hendes lejlighed er også delvist ødelagt, og hun lever af en sparsom pension på omkring 600 kroner om måneden plus den hjælp, hun kan få af frivillige.

- Det er hårdt for os nu, men vi må og kan ikke give op. Der er ikke nogen mulighed for et kompromis med russerne. For deres holdning er, at de vil have os til at underkaste os. De vil have os til at overgive os og acceptere, at de bestemmer. Det vil vi ikke, siger Varvara.

Olena og Varvara vil ikke have deres billede taget. De sidder her med ryggen til og kigger på de store ødelæggelser i deres nabolag. Foto: Stefan Weichert.

- Det her år har været forfærdeligt, men vi kan ikke give op. Det er ikke en mulighed, siger Varvara, der frygter, at krigen vil vare flere år eller måske aldrig stoppe.

51-årige Olena bryder ind. Hun er uenig i, at der ikke kan være et kompromis. Det kan godt være, at russerne er forfærdelige, men der er nødt til at være en form for aftale på et tidspunkt. Krigen kan ikke vare ved. Det vil hun ikke kunne holde til.

- Ukraine har også skyld i Krigen. Da Janukovitj (den kkrainske præsident før 2014, Viktor Janukovitj, red.) var præsident, der var der ingen krig. Så vi er selv skyld i det, siger Olena, der oprindeligt er fra storbyen Donetsk, der i dag er under russisk kontrol.

- Vi er nødt til at stoppe krigen. Jeg tvivler på, at vi kan tage vores territorium tilbage, så vi er nødt til at acceptere situationen og give noget for fredens skyld, siger Olena.

- Vi har ikke et valg.