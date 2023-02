Blodig fase: - Mister over 100 mænd om dagen

Ifølge de ukrainske myndigheder har de afværget 60 angreb fra Rusland i løbet af de sidste 24 timer. Samtidig oplyser de, at over 100 russere bliver dræbt om dagen i øjeblikket

Krigen i Ukraine er inde i en blodig fase.

I hvert fald hvis man skal tro det ukrainske forsvar. Tirsdag morgen oplyser forsvarsministeriet, at de seneste 24 timer har budt på 60 russiske angreb, som er blevet afværget.

Samtidig har de lagt en række tal frem, hvoraf det fremgår, at omkring 550 russere er blevet slået ihjel siden 24. februar. Det svarer til over 100 om dagen.

Det skal dog understreges, at der udelukkende er tale om tal leveret af de ukrainske myndigheder. Derfor er de svære at verificere.

En ukrainsk soldat i de tomme gader i Bakhmut. Foto: Ritzau Scanpix

Blodige kampe

Epicenteret for kampene er efter sigende et område omkring byerne Lyman, Bakhmut Adviika og Shakhtarsk, hvor også den frygtede Wagner-gruppe hærger.

Især Bakhmut har været en af de byer, der som følge af intense kampe har fået mest omtale på det seneste.

Og det længste slag i den år lange russiske invasion har forvandlet byen Bakhmut i det østlige Ukraine til en spøgelsesby.

Lejesoldaterne i den russiske Wagner-gruppe hævdede fredag morgen at have opnået fuld kontrol over landsbyen Berkhivka.

Og senere kunne de oplyse, at de havde indtaget en anden landsby i området.

Det er dog umuligt at få et klart billede af situationen i det krigshærgede område, da Ukraine kommer med meldinger, der peger i en helt anden retning

Foto: Ritzau Scanpix

Lejesoldater

Lejesoldaterne i Wagner-gruppen har ikke officielt forbindelser til det russiske styre i Kreml.

Men der er ifølge en række medier indikationer på, at gruppen finansieres og i et vist omfang styres af den russiske militære efterretningstjeneste.

Wagner-gruppen har lidt store tab i Ukraine. Det har fået gruppens leder til at beskylde Rusland for ikke at levere tilstrækkelig ammunition til lejesoldaterne.

