Blodigt kaos: Frygtet gruppe hærger

Den ukrainske by Bakhmut er blevet omdrejningspunktet for et blodigt kaos af krig, og kampene beskrives som var det noget fra Første Verdenskrig

Den ukrainske by Bakhmut er langtfra den største og mest afgørende by i det krigshærgede land.

Alligevel er byen med med 70.000 indbyggere blevet symbolet på de voldsomme, blodige og uhyggelige kampe i Ukraine. Og det har sat sine spor.

I en artikel i The Guardian beskrives det, hvordan byen stort set er jævnet med jorden i en krig, der minder om noget fra for 100 år siden. Kampene fortsætter dog ufortrødent med hundredvis af tab på begge sider til følge.

Byen er nærmest helt forladt, men de få indbyggere, der er tilbage, lever under miserable forhold.

- Folk har gemt sig i kældre, hvor mange er dem er fyldt med vand. De lever under katastrofale forhold uden strøm eller varme, siger borgmester i den nærliggende storby Donetsk Pavlo Kyrylenko.

En såret soldat ved et hospital i Bakhmut. Foto: Ritzau Scanpix

Wagner-gruppen på spil

Ekstra Bladet har talt med projektforsker hos Forsvarsakademiet Niklas Rendboe, der oplyser, at det er den frygtede Wagner-gruppe, der står bag kampene i Bakhmut.

- Lige nu kæmper de i Bakhmut, og de bliver ved med at forsøge at indtage byen, selv om de har mistet hundredvis af soldater i byen. Men det er hovedsagelig her, at gruppen er aktiv og holder fronten for russerne i øjeblikket, siger han til Ekstra Bladet.

Senest mandag er der meldt om kampe i den lille landsby Soledar, og her skulle Wagner-gruppen også stå i spidsen for de russiske angreb.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har også oplyst, at byerne Bakhmut og Toretsk lige nu er epicenteret for kampene på jorden i den østlige del af Ukraine.

