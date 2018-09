Bølger som højhuse: Zorba-storm rammer Europa

Sol-badning og strandture vil være ude af billedet for de sydeuropæere og danske turister, der hen over weekenden slapper af i et græsk eller tyrkisk ferieparadis.

En usædvanligt stærk storm med vindstød af orkanstyrke og cykloner har nemlig ifølge vejrtjenesten under den internationale tv-kanal CNN ramt Kreta, og vil i dagens løb brede sig fra sydvest over Det Græske Øhav og det græske fastland.

- Stormen er særligt farlig og på sit højeste netop nu. Der vil især falde meget nedbør, siger Marianne Patzer, vagthavende meteorolog hos DMI.

Resten af Europa klarer frisag

Marianne Patzer forudser, at den stærke storm med kraftigt nedbør og bølger i op til 12 meters højde i løbet af aftenen og natten vil aftage og gå i sig selv igen.

- Den vil ikke brede sig yderligere ind over Europa. På den måde er det helt klassisk, siger den vagthavende meteorolog.

Stormen Zorba - navngivet efter en berømt græsk dans - er det hidtil voldsomste uvejr over Middelhavsområdet i 2018.

CNN's vejrtjeneste forudser, at fastboende og turister kan se frem til op imod 300-400 millimeter regn. Det svarer ifølge TV2 til mere end halvdelen af den gennemsnitlige årsnedbør i Danmark.

Risiko for tab af menneskeliv

Uvejret over den østlige del af Middelhavet er så voldsomt, at det ifølge nyhedsstationen CNN kan komme til at koste menneskeliv.

Fænomenet er typisk for regionen i september og oktober. Det går under den meteorologisk betegnelse 'medikan', som er en sammentrækning af ordene 'mediterranian' og 'hurricane' og har visse ligheder med de orkaner, der om sommeren opstår i tropiske dele af de store verdenshave.

Medikaner opstår over forholdsvist varmt vand i forbindelse med lavtryk.

Zorba er oprindelig dannet fredag i farvandet ud for det nordafrikanske land Libyen.