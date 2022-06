På trods af den vedvarende fare for russiske angreb mener Olga stadig, at det var det rigtige at tage tilbage. Hun er taknemmelig for danskernes hjælp, men siger, at hendes følelser for Ukraine gør, at hun var nødt til at tage tilbage

(EKSTRA BLADET I UKRAINE) Store dele af Okhtyrka er smadret efter de voldsomme kampe om byen, hvor Ekstra Bladets to journalister blev beskudt af en ukendt gerningsmand i februar og marts.

Stort set alle kommunale bygninger står i ruiner som et symbol på de hårde kampe, der fandt sted i byen, der på trods af utallige russiske forsøg, forblev på ukrainske hænder.

- Jeg kan huske, at jeg blev vækket. Min mor ringede og sagde, at nu er der krig. Nu bomber de Kharkiv. De er på vej til Okhtyrka, siger 38-årige Olga Zagrebelna, der ikke kunne fatte det.

38-årige Olga Zagrebelna flygtede til Danmark, da hendes by blev bombet. Nu er hun tilbage. Foto: Stefan Weichert

Samme dag væltede en række russiske kampvogne og militærkøretøjer ind i byen, men blev slået tilbage af de ukrainske styrker. Okhtyrka var vigtig, da vejene omkring byen binder Sumy-regionen i det nordøstlige Ukraine sammen med storbyerne Kharkiv og Poltava.

Olga Zagrebelna brugte det meste af sin tid i kælderen, mens byen efter det mislykkede russiske forsøg på krigens første dag blev ramt af flere luftangreb i dagene efter. Blandt andet blev en militærbase angrebet, og 70 soldater blev dræbt. Derudover døde et ukendt antal civile gennem den russiske besættelse, der varede cirka en måned.

Flere bygninger i Okhtyrka er ødelagt efter russiske bombardementer. Foto: Stefan Weichert

- Børnene græd hele tiden i kælderen. De var sultne. Jeg havde heldigvis min telefon med mig, så det kunne beskæftige dem lidt. På et tidspunkt slog en bombe ned tæt ved os. Det var rigtig højt. Jeg smed mig ned på jorden, bad til Gud om, at jeg ville overleve, siger hun.

Turen til Danmark

Et andet luftangreb slog også ned tæt ved Olga Zagrebelna et par dage efter. Hun var taget ud for at skaffe mad, da hun kunne høre nedslag tæt ved. Ukrainske soldater dirigerede de civile indenfor, og minderne fra dengang hjemsøger stadig Olga Zagrebelna, der har svært ved at sove.

- Da jeg vil ud for at stå i kø til at købe mad engang, så var vi igen under beskydning. Og jeg faldt til jorden. Jeg husker, at jeg havde et panikanfald for første gang i mit liv. Jeg kunne ikke trække vejret, siger hun, der oplevede flere andre farlige situationer.

Flere veje er ødelagte på grund af de mange bombardementer. Foto: Stefan Weichert

- Og luftangrebene startede, da de fløj over vores hus. Det var virkelig skræmmende. Det var skræmmende for barnet. Da vi endelig kom ud af kælderen, og mit barn kunne falde i søvn, kunne vi høre endnu et fly. Jeg smed mit barn på gulvet og mig selv oven på ham. Der lå vi bare, tror jeg. Jeg ved det ikke. Et fly fløj over vores hus, og jeg skærmede mit barn med mig selv og bad til, at de ikke ville dræbe os, siger hun.

I starten af marts valgte hun at flygte. Hendes mand kæmpede med det ukrainske militær og blev tilbage. Olga Zagrebelna besluttede at tage til Danmark med sin søn. Hun havde altid haft en drøm om at besøge Danmark, og derfor var Danmark det første land hun tænkte på.

- Jeg havde en rigtig god tid i Danmark, hvor jeg boede i Aarhus og senere i Brabrand. Jeg er Danmark evigt taknemmelig, men jeg måtte tilbage, siger Olga Zagrebelna, der fortæller at et utal af frivillige stod klar til at hjælpe hende i Danmark med alt det praktiske og omsorg.

Flere bygninger i Okhtyrka er ødelagt efter russiske bombardementer. Foto: Stefan Weichert

Turen tilbage

Da hun krydsede grænsen til Danmark, regnede hun aldrig med, at hun ville se Ukraine igen. På det tidspunkt så den ukrainske hovedstad ud til at blive besat, og store dele af hendes region var også under russernes kontrol. Hun forventede et kollaps.

Men som det ukrainske militær fik mere styr på situationen, valgte hun at tage tilbage.

- Jeg vil altid være Danmark evigt taknemmelig. Gæstfriheden er enorm, men jeg måtte tilbage. Det er mit land. Det er her, jeg bor. Jeg skulle tilbage, siger hun.

Okhtyrka er cirka 50 kilometer fra den russiske grænse og havde før krigen omkring 50.000 indbyggere. Bekymringen for et nyt russisk angreb på byen er stigende. Så sent som i maj blev byen angrebet af flere missiler, og der er flere russiske tropper nær grænsen.

Foto: Stefan Weichert

- Jeg er sikker på, at Ukraine vil vinde, men jeg ved ikke hvornår. Vi er afhængige af hjælpen fra Vesten, siger Olga Zagrebelna, der vil flygte igen, hvis hendes by kommer under belejring.