Bolsonaro fordømmer stormløb

Brasiliens tidligere præsident Jair Bolsonaro fordømmer stormløbet mod brasilianske institutioner og afviser anklager om at have opfordret til det, skriver nyhedsbureauet AFP.

Den tidligere præsident, som kort inden årsskiftet rejste til den amerikanske delstat Florida, er natten til mandag dansk tid gået på Twitter for at skrive om stormløbet.

- Fredelige demonstrationer, som det står i loven, udgør en del af demokratiet. Det gør plyndringer og invasioner af offentlige bygninger, som fandt sted i dag, og som dem, venstrefløjen gennemførte i 2013 og 2017, ikke, skriver han.

Bolsonaro henviser til tidligere demonstrationer i Brasilien.

- Desuden afviser jeg de anklager, som er fremlagt uden beviser af chefen for Brasiliens nuværende regering, skriver han.

Jair Bolsonaro hentyder til anklager fra landets nuværende præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, som har anklaget Bolsonaro for at 'tilskynde' til volden via sociale medier fra byen Miami i Florida.