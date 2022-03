Borgere i Ukraine: - Klar til at sætte ild til alt, vi har

EKSTRA BLADET I LVIV, UKRAINE: Foran et lille checkpoint svinger en ung mand en baseballkølle i langsomme ottetaller, da han og tre andre i 20-års alderen vender tilbage til checkpointet. De har netop færdiggjort en patrulje i det lokale villakvarter.

- Vi tjekker bilerne og de gående ind i området og beder dem vise deres dokumenter. Vi er mindst fire mand på vagt døgnet rundt og vi går også patrulje i vores gader, siger Yura, som er chef for checkpointet, til Ekstra Bladet.

usserne har kun to veje ind til vores lokalområde, siger Yura. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

De lokale mænd er ikke en del af det ukrainske militær, men har startet et checkpoint i storbyen Lvivs forstæder for at kunne forsvare deres lokalområde, hvis russerne skulle komme her. Krigen er stadig langt væk, for Lviv har endnu ikke set krigshandlinger. Men mændene har alligevel afskåret et mindre beboelsesområde fra omverdenen.

- Vi har walkie-talkies, telefoner og er i kontakt med andre lokale checkpoints. Russerne har kun to veje ind til vores lokalområde, siger Yura.

Sandsække, molotovcocktails og søm

Det lille checkpoint består af nogle bildæk, som er stablet ovenpå hinanden, en hjemmelavet sømmåtte, en olietønde med ild i, samt en meget lille 'fæstning' lavet af sandsække med et bliktag ovenpå. Herinde viser Yura os checkpointets kronjuveler: Et par kasser med kasteklare molotovcocktails.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Hvis der kommer russiske 'sabotører', er vi klar til at sætte ild til alt, vi har. Vi kaster molotovcocktails mod deres køretøjer, forklarer Yura til Ekstra Bladet.

Mændene har bemandet checkpointet i udkanten af Lviv siden invasionen. De frygter, at russerne også kommer til denne del af landet, som ligger tæt på grænsen til Polen.

- Vi kan ikke stoppe en russisk kampvogn. Men andre køretøjer kan vi godt få ram på. Så har vi standset deres fremfærd lidt, siger Yura.

Stærk nationalfølelse

Russerne har ikke haft nær så stor succes med at indtage Ukraine, som mange troede. Putins militær har været decideret dårligt, men er også blevet overrasket over det ukrainske militærs slagkraft.

Klar til krig i Lviv: Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Samtidig er der utallige eksempler på, at de helt almindelige ukrainere står sammen som aldrig før i kampen mod russerne. De sociale medier flyder over med beretninger om borgere, der bevæbner sig i Kievs kældre, graver skyttegrave på landet, skælder stærkt bevæbnede russiske soldater ud, skyder droner ned med dåsemad, flytter landminer med hænderne, bliver gift på slagmarken og stiller sig ud foran fjendens kampvogne. Ofte med livet som indsats.

Den russiske invasion har vækket en enorm nationalfølelse blandt den ukrainske befolkning.

- Vi vil forsvare vores hjemland. Vi vil kæmpe for Ukraine. Vi har intet valg, det er vores hjem, siger Yura til Ekstra Bladet.