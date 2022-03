Borgerne går sammen: Sløringsnet til soldater

Den vestlige storby Lviv er genstand for store dele af Ukraines krigsforberedelser. I et gammelt fæstningsværk samles op mod 200 unge mennesker hver dag for at masseproducere sløringsnet til deres soldater

LVIV, UKRAINE (Ekstra Bladet):

På første sal i storbyen Lvivs turistattraktion 'Krudttårnet' lægger 18-årige Sofia sidste hånd på endnu et massivt sløringsnet. Sammen med 10 andre står hun ved et stort stativ, som er sidste stop i en lang produktionskæde.

\u0009- Jeg flygtede fra Kiev, og jeg er virkelig bekymret for situationen i min by. Det hjælper på mit stressniveau, at kunne lave sløringsnet til vores hær, siger Sofia til Ekstra Bladet.

18-årige Sofia er her ved at gøre klar til et nyt net. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Camouflagenettene til den ukrainske hær bliver samlet over tre etager i den næsten 500 år gamle bygning. Her kommer op mod 200 unge mennesker - primært kvinder i alderen 16-24, hver dag for at masseproducere de net, der skal skjule deres primært mandlige soldater i krigen mod russerne.

\u0009- Vi samler gammelt tøj, men bruger også gamle volleyball-, fodbold- og fiskenet, som først bliver sorteret, skåret op og så samlet over forskellige omgange, fortæller Anastasia Vedernikova, som står for at lede arbejdet, til Ekstra Bladet.

Storbyen Lviv ligger i det vestlige Ukraine tæt på den polske grænse. Selvom der er langt til den 'rigtige' krig i hovedstaden Kiev og den østlige del af landet, så er det en by som i den grad forbereder sig på, at krigen også kan komme vestpå. Blandt andet ved at store dele af den normale produktion nu bliver til krigsproduktion.

Solomia er en af de kvinder, der hjælper med sløringsnettene. Her er hun ved at gøre tøjstrimler klar til nettene. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ukraines sjæl

På hver sal i 'Krudttårnet' blæser der patriotisk ukrainsk rock ud gennem højtalerne. De unge kvinder sidder enten ved faste arbejdsstationer, hvor de samler nettene, eller også bærer de nettene videre i produktionskæden.

- Vores militær har bestilt et specifikt antal. Når vi er færdige med dem, bliver de enten hentet af militæret, eller vi får det sendt ud til vores drenge, siger Anastasia Vedernikova.

Især unge kvinder står for at lave de mange sløringsnet i 'Krudttårnet' i Lviv. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Lviv har omkring 700.000 indbyggere og er tættere på Krakow i Polen end på hovedstaden Kiev. Selvom luftalarmen går flere gange om dagen, har der endnu ikke været krigshandlinger. Men på den tid Ekstra Bladet har været her, er byen gået fra at være et vestligt frihedscentrum til en by, der frygter og forbereder sig på, at krigen også kan komme hertil.

Her er det Lee Xinyu, der arbejder på et sløringsnet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Lviv har en lang kulturel historie og bliver ofte betegnet som “Ukraines sjæl”. I det gamle forsvarsværk 'Krudttårnet' er det nu Ukraines ungdom, der lægger liv og sjæl i at hjælpe deres soldater i krigen mod russerne.

- Camouflagenettene er ikke kun en strategisk ting. Det er også et tegn til vores soldater om, at vi civile støtter dem, så meget vi kan. Så de ved, at vi venter på dem derhjemme og at de er sikre. Det vil øge deres kampgejst, fortæller 18-årige Sofia til Ekstra Bladet.