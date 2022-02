Borgerne i frontby har kun gamle sovjetiske bunkere at gemme sig i

Flere bunkere i den østukrainske by Kramatorsk er sløjfet, og flere er i dårlig stand. Ekstra Bladet har besøgt flere af dem for at se på deres tilstand, mens Rusland fortsætter troppeopbyningen nær den ukrainske grænse

Den første bunker på kommunens liste i byen Kramatorsk er låst. Der står på døren, at nøglen er at finde i lejlighed nummer 1, men der er ingen hjemme. Genboen 45-årige Ludmilla fortæller, at bunkeren under lejlighedskomplekset er permanent lukket.

Den har aldrig været åben i al den tid, at hun har boet her. Heller ikke tilbage i 2014, da krigen i Østukraine brød ud mellem Ukraine og de russisk-støttede separatister. Krigen har siden kostet omkring 14.000 mennesker livet og sendt hundredtusindsvis på flugt.

- Jeg ved ikke, hvor der er nogen bunker. Jeg kan sige, at den tredje på jeres liste heller ikke er åben. Der tog jeg hen i 2014 under angreb, og den var lukket, siger Ludmilla, der forklarer, at hun må tage stilling til, hvad hun gør, hvis eller når Rusland angriber.

Kramatorsk er en by med omkring 150.000 indbyggere og er cirka 60 kilometer fra fronten. Den kan hurtig blive ramt, hvis Rusland, der har mere end 150.000 tropper nær den ukrainske grænse, angriber Ukraine, som USA mener kan ske i de næste par dage.

Tæt på Ludmillas lejlighedskompleks er der opgivet endnu en bunker, og den er åben.

Der møder Ekstra Bladet kommunalarbejderen Dmitri, der sidder i et rum i bunkeren, som han har indrettet som et kontor med en seng. Han viser frem i bunkeren, der er fra den Kolde Krig. Malingen er skrællet af væggene, og der er ingen møbler. Toilettet er ødelagt og fyldt med skrald. Det samme er nødudgangen, som går igennem en lang gang.

- Som du kan se, så er tilstanden ikke god. Gud forbyde, at de begynder at skyde. Det vil være godt, hvis der blev renoveret mere her. Det ville være godt, siger Dmitry, der ikke kan huske, hvornår bunkeren sidst var istandsat og tilføjer, at den var en operationsstue før.

Kommunalarbejderen Dmitri ved ikke, om bunkeren hos ham gør nogen forskel. Foto: Emil Filtenborg

Han viser et stykke papir, som han har fået at vide, at han skal uddele til folk, hvis byen skulle blive angrebet. Det fortæller folk, hvordan de bør opføre sig i bunkeren.

Andre er også problematiske

Ekstra Bladet besøgte også en fabrik i Kramatorsk, hvor vagten afviste indgang og sagde, at der ingen bunker er på fabrikken. På en anden adresse var døren til bunkeren forseglet, og manden, som skulle have haft en nøgle, afviste at kende noget til det.

Det lokale medie i byen, Kramatorsk Post, har så sent som i april sidste år beskrevet, at byens beskyttelsesrum er i dårlig stand. Flere er placeret på byens fabrikker, hvor flere er lukket. Mediet skriver, at der ikke er blevet bygget nye bunkere i 30 til 40 år. Der skulle være 11 bunkere i byen, som borgerne har adgang til, men flere er oversvømmet ifølge mediet.

Ekstra Bladet får lokaliseret endnu en bunker, som er åben. Den ligger i den gamle bydel og er ulåst. Bygningerne her stammer tilbage fra den Kolde Krig. Den er enorm og går under hele gårdspladsen. Dele af den lugter af mug og er mudret. Der er ingen lys i bunkeren, så Ekstra Bladet må finde lommelygterne frem for at komme rundt. Der er blot en stol, en bænk og en madras, der står op af en væg, at finde i de mange rum i bunkeren.

Flere af bunkerne er store med nødudgange og ventilationsanlæg i gårdene. Foto: Emil Filtenborg

Der står altid malet på væggene, hvor bunkerne er. Her var der låst ned til beskyttelsesrummet, som en lokal sagde er lukket permanent. Foto: Emil Filtenborg

Lokale fortæller, at de har brugt bunkeren tilbage i 2014 og 2015, da byen blev ramt af flere artilleriangreb i forbindelse med kampene om byen. Kramatorsk var centrum for flere kampe tilbage i 2014, da Ukraines militær og de russisk-støttede separatister kæmpede om byen.

Der er, udover de 11 officielle bunkere, opgivet at være over 100 kældre, som kan bruges som midlertidige beskyttelsesrum. De er dog ikke lavet til at modstå bombardementer.

Vil gøre, hvad vi kan

I Kramatorsk er det forskelligt, hvor forberedte folk er. Nogle har lokaliseret det nærmeste beskyttelsesrum eller har planer om at gemme sig i deres kældre. Andre har ingen anelse om, hvor de skal gemme sig, og en taxachauffør fortæller, at han ikke tror på, at de gamle beskyttelsesrum længere er af en standard, hvor de rent faktisk kan gøre en forskel.

- Jeg aner ikke, hvor der er nogen beskyttelsesrum, men det er heller ikke relevant for mig. Hvis Rusland angriber, så vil jeg kæmpe. Enten her eller et andet sted. Jeg har ikke brug for et beskyttelsesrum, forklarer 33-årige Dennis, der har en fortid i militæret.

Olga er nervøs for udviklingen og frygter krig. Hun ved ikke, hvad hun vil gøre, hvis krigen bryder ud. Foto: Emil Filtenborg

60-årige Tatyana, der ikke vil give sit efternavn, er oprindeligt fra Donetsk, der i dag er under separatisternes kontrol. Hun flygtede tilbage i 2014 og bor derfor i dag i Kramatorsk. Hun har heller ikke nogen idé om, hvor det nærmeste rigtige beskyttelsesrum er.

- Jeg tror faktisk ikke, at nogen rent faktisk vil bruge de her beskyttelsesrum. Jeg tror bare, at vi alle vil gå i kælderen og så evakuere. Vi har en almindelig kælder, sige Tatyana.

- Men jeg tror ikke, at Rusland vil angribe. Men hvis de gør, så gemmer jeg mig. Jeg er ikke soldat. Jeg skal ikke skyde nogen, tilføjer Tatyana.