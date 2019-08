Borgerservice advarer: Orkan rammer med altødelæggende styrke

Orkanen forventes at blive den værste, der er gået i land på den amerikanske østkyst i 27 år

Danske turister på den sydlige østkyst i USA skal forberede sig på, at orkanen Dorian søndag rammer Florida med 200 kilometer i timen.

Trump advarer om et 'absolut monster'

I den amerikanske delstat Florida gør man klar til, hvad der ifølge NBC News meget vel kan blive den kraftigste orkan i 27 år.

Derfor advarer Udenrigsministeriets Borgerservice nu danskere i området på Twitter og opfordrer dem til at følge udviklingen nøje frem mod 1. september, hvor Dorian rammer.

USA/FLORIDA: Orkanen Dorian forventes at ramme Florida i løbet af den 1. og 2. september 2019. Følg de lokale myndigheders anvisninger. Hold dig opdateret via https://t.co/6svi9tmB3K



Hent vores gratis app Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten. — Udenrigsministeriets Borgerservice (@UMBorgerservice) August 30, 2019

Katastrofisk

Natten til fredag blev Dorian opgraderet til en kategori 2-orkan, men amerikanske meteorologer forventer, at det bliver en kategori 4-orkan, som går i land langs Floridas kyster søndag.

- Det bliver en stor, slem og voldsom storm. Hvor end den rammer, bliver det med katastrofiske ødelæggelser, siger meteorolog Bill Karins til NBC News.

FAKTA: Bliv klogere på orkaners styrke Der findes fem niveauer på den såkaldte Saffir-Simpson-skala: * Kategori 1 har vindhastigheder på 32,5-42,4 meter i sekundet. * Kategori 2 har vindhastigheder på 42,5-48,9 meter i sekundet. * Kategori 3 har vindhastigheder på 50,0-57,9 meter i sekundet. Alle orkaner fra kategori 3 og opefter har vindhastigheder, der betegnes som ekstremt farlige for områderne, som de passerer. * Kategori 4 har vindhastigheder på 58,0-68,9 meter i sekundet. * Kategori 5 har vindhastigheder på over 69,0 meter i sekundet. Orkaner af denne styrke forekommer sjældent, og der er tale om en yderst voldsom orkan.

Et absolut monster

I delstaten Georgia har guvernør Brian Kemp torsdag erklæret undtagelsestilstand forud for orkanens ankomst.

Alt imens har præsident Trump aflyst sit statsbesøg i Polen for at blive i Washington, så han er 'klar til at handle', når orkanen går i land.

- Den kan blive et absolut monster, siger præsidenten torsdag i en video på sin Twitter-profil.

En indbygger i byen Orlando spejder forgæves efter vand på tomme hylder i et supermarked. Foto: Gerardo Mora/Ritzau Scanpix

Mens myndighederne forbereder sig på orkanen ved at lukke lufthavne og flybaser, gør borgere i Florida sig ligeledes klar til to dages orkan-hærgen.

Derfor kan man fredag flere steder i delstaten se lange køer ved benzintanke og tomme hylder i supermarkederne. Billeder viser, hvordan folk kommer ud til deres biler med massevis af fyldte vanddunke.

David Sanchez oplevede for to år siden orkanen Irma, som også ramte Florida. Derfor holder han fredag i kø ved den lokale tankstation i Fort Meyers.

- Vi var efterladt med ingen elektricitet for næsten 13 dage, så denne gang vil jeg være forberedt, siger han til NBC News.

I 1992 ramte orkanen Andrew Florida. Den efterlod 44 omkomne mennesker og skader for flere hundrede millioner kroner.