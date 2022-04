Borgmester: 280 begravet i massegrav i Ukraine

I den ukrainske by Bucha, som ligger udenfor Kiev, har man begravet tæt på 280 mennesker i en massegrav, oplyser byens borgmester

Opdatering: Det blev tidligere meldt ud, at der var blevet fundet op mod 300 mennesker i en massegrav i byen, men efter en opdatering fra AFP er der altså er tale om, at man ifølge byens borgmester har begravet 280 mennesker i en massegrav.

Anatolii Fodoruk, der er borgmester i den ukrainske by Bucka, som ligger udenfor Kiev, siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at man har begravet 280 personer i en massegrav i byen.

Tidligere lørdag meddelte nyhedsbureauet, at ukrainske styrker havde fundet ligene af 20 mænd klædt i civilt tøj i en gade i byen.

De døde lå spredt over et område på flere hundrede meter, og en af mændene havde sine hænder bundet, mens en anden havde et stort sår i hovedet, oplyste journalister fra AFP, som var på stedet.

På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvordan mændene døde, hvornår de døde, eller hvem de er.

Dog berettede journalister fra AFP, som har haft adgang til byen, at tilstanden på ligene tydede på, at de havde været døde i nogle dage.

Byen var og er stadig tydeligt mærket af kampene med huller fra granateksplosioner i boligblokke og ødelagte biler, som lå i gaderne, lyder det.

Rusland har de sidste par dage trukket mange soldater ud af flere områder omkring Kiev herunder Bucha, efter det ikke er lykkedes dem at omringe Ukraines hovedstad.