Borgmester advarer: Risikoen for katastrofe stiger dag for dag

Risikoen for en katastrofe ved atomkraftværket Zaporizjzja i Ukraine stiger dag for dag.

Den advarsel kommer fra borgmesteren i byen Energodar, hvor værket ligger.

- Det, der sker her, er ren og skær atomterrorisme, og det kan ende uforudsigeligt når som helst, siger borgmester Dmytro Orlov.

- Risikoen stiger dag for dag, understreger han i et telefoninterview med nyhedsbureauet AFP.

Borgmesteren tilføjer, at der er granatangreb mod atomkraftværket 'hver eneste dag og nat'.

- Situationen er farlig, og det, der skaber mest bekymring, er, at der ikke er nogen proces i retning af at nedtrappe, siger han.

Zaporizjzja er Europas største atomkraftværk og et af verdens ti største.

Siden marts har det været under russisk kontrol. Ukraine beskylder Rusland for at have gjort det til base for hundredvis af soldater og for at skjule våben på værket.

I den seneste uges tid er Zaporizjzja flere gange kommet under beskydning. Det har fået ukrainske myndigheder til gentagne gange at advare om, at der kan ske en atomkatastrofe.

I den lille by Vyshchetarasivka, der ligger på den anden side af floden Dnepr i forhold til værket, er folk nervøse, fortæller indbyggere.

- Vinden blæser tit i vores retning. Så radioaktiviteten kommer direkte over til os, og det vil ende i vandet, siger den 57-årige Viktor Shabanin.

Situationen vækker minder om Tjernobyl-katastrofen i 1986, hvor atomkraftværket i det nordlige Ukraine nedsmeltede.

Anastasiya Rudenko fortæller, at hendes mand døde af kræft i 2014 efter at have deltaget i oprydningsarbejdet ved Tjernobyl.

- Vi kan lide samme skæbne som folk i Tjernobyl, siger den 63-årige enke.

- Der er ikke noget godt ved det, der foregår, og vi aner ikke, hvordan det vil ende.

På et krisemøde torsdag advarede FN's Sikkerhedsråd om den 'alvorlige' krise, der nu udspiller sig ved Zaporizjzja.

EU plus 42 lande kræver i en fælles udtalelse, der er offentliggjort søndag, at russiske soldater omgående trækker sig væk fra det ukrainske atomkraftværk.

- Placeringen af russiske soldater og våben på atomkraftværket er uacceptabelt, lyder det i den fælles meddelelse.

Det 'tilsidesætter de sikkerhedsprincipper, alle medlemmer af IAEA (Det Internationale Atomenergiagentur, red.) har forpligtet sig til at respektere', hedder det videre.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, beskyldte lørdag i en tv-tale Rusland for at bedrive atomar 'afpresning' og bruge atomkraftværket til at 'skræmme folk på virkelig kynisk vis'.

Han sagde videre, at russiske soldater i ly af værket bomber de to ukrainsk kontrollerede byer Nikopol og Marganets.

Prorussiske myndigheder i de områder af Zaporizjzja-regionen, der er besat af russiske styrker, afviser beskyldningerne og siger, at det er ukrainske styrker, der beskyder værket.

Søndag fortsatte Ukraine og Rusland de gensidige beskyldninger om, at modparten havde angrebet atomkraftværket.