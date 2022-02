Borgmester: Fint med amerikanske soldater på Bornholm

Ruslands ambassadør i Danmark mener, at der efter 2. Verdenskrig er blevet aftalt, at udenlandske tropper ikke må komme til Bornholm. Borgmesteren på øen ser dog intet problem i det

Annonceringen af Danmark og USA's planer om et nyt forsvarssamarbejde har vækket den russiske ambassadørs interesse.

Lørdag kunne Jyllands-Posten berette, at Rusland vil holde amerikanske soldater væk fra Bornholm i forbindelse med Danmarks kommende forhandlinger om et militært samarbejde med USA.

Argumentet for det er et gammelt notat fra 1946, og russernes ambassadør i Danmark, Vladimir V. Barbin, mener, at det dengang blev aftalt, at der for eftertiden ikke måtte udstationeres udenlandske soldater på øen.

Men udmeldingen om notatet fra Rusland er ikke noget, der får borgmesteren på Bornholm, Jacob Trøst fra Det Konservative Folkeparti, til at ryste i bukserne.

Nato-medlemsskab vejer højere

Han byder de amerikanske soldater velkommen på klippeøen, hvis forsvarsforhandlingerne skulle ende med det.

- Det vil jeg have det fint med, siger han til Ekstra Bladet.

- Bornholm er jo med i Nato, og hvis man i Nato beslutter at holde øvelser på dansk jord, så er det et naturligt led i det at være medlem af Nato.

Som resten af Danmark

Borgmesteren føler ikke, at øens involvering i Rusland-Ukraine-konflikten er anderledes end i resten af Danmark.

- Ikke andet end rent geografisk, men jeg ser Bornholm som en del af Danmark. Den note fra 1946 er fra en anden tid.

- Jeg ved, at der på et tidspunkt var et amerikansk band, der ikke fik lov til at spille her på øen. Det kan man nok kalde for en overfortolkning, siger Jacob Trøst.

Jacob Trøst refererer til US Air Forces swingband, der skulle spille ved dyrskuet i Hareløkkerne i Almindingen i 1982.

Musikerne var ikke bevæbnet med våben, men med horn.

Russerne nedlagde dog forbud, for det var udenlandske soldater, der skulle spille.

Ovenstående forklarer forfatter og journalist Jesper Gaardskjær, der har skrevet bogen 'Bornholm besat', der omhandler efterspillet efter befrielsen.

- Men tre år senere var der et besøg fra bandet på Bornholm, siger Jesper Gaardskjær til Ekstra Bladet.

Befolkningen i ro

Borgmesterens indtryk er ikke, at den internationale konflikt skaber den store panik på Bornholm.

- Som udgangspunkt tager folk det roligt, der er nogle enkelte som er lidt bekymrede, men langt størstedelen af befolkningen tager dette med ophøjet ro.

- Men det er klart, at mange følger med i nyhederne, for det er ikke så langt væk, disse ting sker.