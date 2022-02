Borgmester i Kiev: Vi er omringet

Kievs borgmester fortæller søndag, at den ukrainske hovedstad er omringet

Borgmester i den ukrainske hovedstad Kiev, Vitali Klitschko, fortæller søndag, at byen nu er omringet af russiske styrker. Det skriver Associated Press.

Det var i et interview med mediet, borgmesteren kom med udmeldingen. Han blev spurgt, om der var planer om at evakuere civile, hvis det lykkedes russiske tropper at indtage Kiev.

- Vi kan ikke gøre det (evakuere, red.), for alle veje er blokeret. Lige nu er vi omringet, svarede han.

I samme interview bekræftede Klitschko, at ni civile er blevet dræbt i Kiev, herunder et barn.

Han lægger ikke skjul på, at situationen i hovedstaden er alvorlig. Udgangsforbuddet i byen er blevet udvidet, så man nu skal blive indenfor mellem klokken 17 og 8. I forbindelse med den udmelding, meddelte borgmesteren, at alle, der trodser udgangsforbuddet, vil blive anset som fjender.

- Vi er på grænsen til en humanitær katastrofe. Lige nu har vi el, vi har vand og varme i vores huse. Men infrastrukturen er ødelagt og kan ikke levere mad og medicin.

- Det er derfor, mit budskab til alle er: Støt Ukraine. Sammen er vi stærke, afsluttede han.