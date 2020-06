Boris Johnson fordømmer racistiske bølleoptøjer i London

Ultrahøjreorienterede demonstranter og politi har lørdag haft flere sammenstød på Trafalgar Square og andre steder i det centrale London.

Det sker, efter at politiet har forsøgt at skille dem fra antiracistiske demonstranter.

De højreradikale siger, at de ønsker at forsvare historiske monumenter, som er blevet angrebet under marcher, som Black Lives Matter står bag.

Der deltog cirka 1000 højreradikale i protesterne, hvor der blev skudt med fyrværkeri og kastet med vandflasker.

Der blev lørdag aften meldt om nye uroligheder ved Waterloo Station, da de to grupperinger stødte sammen.

Premierminister Boris Johnson fordømmer dagens uroligheder i London.

- Racistiske bølleoptøjer har ingen plads vores gader. Enhver, der angriber politiet, vil blive mødt med lovens fuld kraft, skriver han på Twitter.

Under de seneste ugers antiracistiske protester er flere monumenter i Storbritannien, der har relation til tidligere tiders britisk slavehandel, blevet overhældt med maling, maltrakteret eller helt fjernet.

Uroen i Storbritannien er en udløber af de protester, der har bredt sig til det meste af USA. De begyndte, efter at den 46-årige sorte George Floyd døde i forbindelse med en voldsom anholdelse i Minneapolis 25. maj.

Politiet i London fortæller, at nogle deltagere i de to demonstrationer havde medbragt våben. Derfor blev de sendt i hver sin retning af politiet.

I og omkring Parliament Square var der mødt flere hundrede mennesker op i fodboldtrøjer, mens de sang 'England, England'. De kaldte sig patrioter og tog opstilling ved siden af krigsveteraner for at beskytte et monument over faldne i krig.

- Winston Churchill, han er en af vore egne, lød et andet fælles råb nær statuen af den tidligere premierminister.

I sidste uge blev statuen oversprøjtet med graffiti og udsagnet, at 'Churchill var en racist'.