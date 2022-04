Boris Johnson på overraskende visit hos Zelenskij i Kyiv

Den britiske premierminister, Boris Johnson, holder lørdag møde med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i Kyiv.

Det oplyser en af præsidentens rådgivere på Facebook, skriver AFP.

- Boris Johnsons besøg i Kyiv er netop begyndt med et møde ansigt til ansigt med præsident Zelenskyj, skriver rådgiveren, Andrij Sybiha lørdag eftermiddag.

Johnsons kontor i London meddeler, at besøget i Kyiv skal 'udtrykke solidaritet med det ukrainske folk'.

- De vil drøfte Storbritanniens langsigtede støtte til Ukraine, og premierministeren vil fremlægge en ny pakke med økonomisk og militær hjælp, siger en talsperson.

Forinden havde Zelenskyj lørdag besøg af Østrigs kansler, Karl Nehammer.

Fredag mødtes EU's kommissionsformand, Ursula von der Leyen, med Zelenskyj i Kyiv.

På et pressemøde med Nehammer sagde den ukrainske leder, at han fortsat er klar til at forhandle med Rusland.

- Ukraine har hele tiden sagt, at landet er klar til forhandlinger, og at vi ser på enhver mulighed for at stoppe denne krig, sagde Zelenskyj.

Han tilføjer, at der desværre er tegn på, at russerne gør klar til 'vigtige slag', særligt i det østlige Ukraine.

- Vi er klar til at kæmpe og parallelt med det forsøge at afslutte denne krig gennem diplomati.

Forhandlingerne mellem Rusland og Ukraine har stået stille, efter at et stort antal civile blev fundet dræbt i byen Butja uden for Kyiv i sidste uge.

Det seneste møde mellem ukrainske og russiske forhandlere fandt sted 29. marts.