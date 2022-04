Bortført borgmester: - Ukrainske liv er ubetydelige for Rusland

Ivan Fedorov, borgmester for den ukrainske by Melitopol, blev ifølge Ukraine bortført af russiske styrker 11. marts.

I de efterfølgende seks dage blev han afhørt, inden han 16. marts blev løsladt i forbindelse med en fangeudveksling mellem Ukraine og Rusland.

- Det var seks farlige dage, hvor jeg forstod, at for russerne har mit liv og civiles liv ingen betydning, siger Ivan Fedorov ifølge Reuters om sine seks dages bortførelse.

Bortført og besat

Den sydligt liggende by Melitopol blev 1. marts besat af russiske styrker.

Knapt ti dage senere bortførte russiske styrker angiveligt borgmesteren for byen og førte ham til en ukendt lokation, hvor han ifølge eget udsagn blev udsat for timelange afhøringer.

Han beskriver de daglige afhøringer som psykisk tortur.

Samtidig fortæller han, at russerne er meget vrede, og afhøringerne derfor var ekstra hårde ved ham.

- Russiske soldater antog, at de ville blive budt velkommen, men det blev de ikke ... og det er derfor, at russerne er meget, meget sure, siger han.

Bad Paven om hjælp

En måned efter sin løsladelse fra russisk fangenskab, har den ukrainske borgmester mødtes med pave Frans i Vatikanet.

Lørdag 16. april mødtes han med paven, hvor han bad ham om hjælp til at stoppe den russiske invasion af Ukraine.

Det er uvist, hvordan paven forholder sig til anmodningen om hjælp, men han har tidligere givet udtryk for at et besøg til Kiev var en mulighed.

Byen Melitopol ligger i det sydlige bælte, som kan give Rusland en landgang mellem Rusland og den besatte halv-ø Krim - den er fortsat under russisk belejring.