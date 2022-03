Bortført ukrainsk borgmester er løsladt i fangeudveksling

En ukrainsk borgmester, som fredag angiveligt blev bortført af russiske soldater i byen Melitopol, er onsdag blevet løsladt.

Til gengæld for frigivelsen af borgmester Ivan Fedorov har Ukraine overdraget ni tilfangetagne russiske soldater til det russiske militær.

Det oplyser en pressemedarbejder for Ukraines præsident Zelenskyj til nyhedsbureauet Interfax Ukraine, skriver Reuters.

- Ivan Fedorov blev løsladt fra russisk fangenskab. Rusland har i bytte modtaget ni tilfangetagne soldater, som blev født i 2002 og 2003, siger personen.

Til ukrainsk tv tilføjer pressemedarbejderen ifølge nyhedsbureauet AFP:

- Der er i bund og grund tale om børn. Værnepligtige som ifølge det russiske forsvarsministerium ikke er til stede i Ukraine. Men hele verden ser nok en gang, at de (værnepligtige, red.) er her.

Tidligere onsdag oplyste Andrej Yermak, som er stabschef for Ukraines præsidentkontor, at Ivan Fedorov var blevet løsladt, men kom ikke med yderligere oplysninger.

Ukraines statslige kommunikationsmyndighed SSSCIP har på Twitter delt en video af en samtale mellem borgmesteren og præsident Volodymyr Zelenskyj.

- Tak for ikke at lade mig i stikken. Jeg skal bruge en eller to dage til at komme mig, og derefter er jeg til rådighed for at bidrage til vores sejr, siger Fedorov i samtalen.

Fedorov blev ført bort af en gruppe russiske soldater fredag, da han befandt sig på et krisecenter i Melitopol.

- Han nægtede at samarbejde med fjenden, skrev Ukraines parlament på Twitter om bortførelsen.

Præsident Zelenskyj bad lørdag Tyskland og Frankrig om at hjælpe med at få borgmesteren løsladt.

Melitopol med omkring 150.000 indbyggere i det sydlige Ukraine er besat af russiske styrker.

Lørdag blev den prorussiske Galina Daniltjenko, som er tidligere stedfortræder i byrådet i Melitopol, indsat på posten som borgmester af det russiske militær.