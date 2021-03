Bortførte skolepiger frigivet

Guvernør bekræfter, at 279 nigerianske skolepiger er blevet frigivet igen

279 unge nigerianske skolepiger, der i forrige uge blev bortført fra byen Jangebe, er tirsdag morgen blevet frigivet.

Det oplyser Bello Matawalle, der er guvernør i delstaten Zamfara, på Twitter.

'Det glæder mit hjerte at kunne annoncere frigivelsen af de bortførte studerende fra GGSS Jangebe fra fangenskab. Dette kommer efter skaleringen af flere forhindringer mod vores indsats. Jeg opfordrer alle velmenende nigerianere til at glædes med os, idet vores døtre nu er sikre,' skriver han.

Flere bortførelser

Pigerne blev bortført fredag 19. februar, da gerningsmænd trængte ind i området og skød omkring sig og tvang de mange skolepiger med sig.

Siden har myndighederne arbejdet på at få pigerne tilbage i sikkerhed.

I første omgang lød det fra myndighederne, at der var tale om over 300 skolepiger, men det er siden oplyst, at der 'kun' var tale om 279, som nu alle er blevet frigivet.

Sovesale tilhørende nogle af de nu løsladte nigerianske piger.

Bortførelsen af de mange piger er langt fra usædvanlig i landet, og så sent som i sidste uge blev en række andre lærere og elever løsladt efter at være blevet bortført.

42 bortførte - heraf mange børn - frigivet i Nigeria

Bortførelserne sker ofte af kriminelle grupperinger, som gør det for at indkræve løsepenge mod at løslade børnene igen.