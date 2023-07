Brændende fragtskib trækkes væk

Efter næsten en uge i brand er myndighederne begyndt at flytte det enorme fragtskib med 2587 biler om bord

Et indisk besætningsmedlem er dræbt, næsten 3000 biler er fanget, og det enorme fragtskib brænder fortsat ud for den hollandske kyst efter fem dage.

Søndag begyndte bjærgningen af transportskibet 'Fremantle Highway', og mandag bliver det rygende skib trukket ud af sejlrenden til en ny lokation 16 kilometer nord for den hollandske ø Ameland.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der stiger fortsat røg fra det enorme fragtskib mandag. Foto: Dutch Coastguard/Reuters

Besætning evakueret

Det 199 meter lange fragtskib til biler gik i brand natten til onsdag sidste uge.

Blandt den indiske besætning er én dræbt, og syv blev såret, da de sprang over bord for at undgå flammerne, skriver Reuters. I alt er 21 besætningsmedlemmer evakueret.

Skibet havde 2.587 biler om bord, da det brød ud i lys lue, og den hollandske kystvagt har tidligere udtalt, at branden kan påvirke miljøet i Vadehavet, hvis den fortsætter.

- Risikoen for en miljøkatastrofe er altid til stede, siger Edwin Granneman, talsmand for kystvagten, til den hollandske radiostation BNR ifølge Ritzau.