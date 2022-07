Brændende siloer kollapser

Dele af Beiruts havnesiloer kollapsede søndag. Det fik en stor støvsky til at rejse sig og glide hen over den libanesiske hovedstad.

Det skete kun få dage før toårsdagen for den katastrofale eksplosion på havnen i Beirut. Den ødelagde dele af byen og kostede over 200 livet. 6500 blev såret.

Det var en brand, der har ulmet i flere måneder i siloerne, som søndag fik to tårne til at falde sammen.

Hæren sendte helikoptere ind over for at kaste vand på siloerne

- To tårne er kollapset indtil nu, og to andre er i fare for at kollapse, oplyser minister for offentlige arbejder Ali Hamieh.

De ramponerede siloer er efter eksplosionen blevet stående som skamstøtter over korruption og elendig regeringsførelse i Libanon.

Den enorme eksplosion skyldtes en forkert opmagasinering af kunstgødning på havnen. Der havde det ligget siden 2013, selv om faren for en eksplosion burde have været kendt. Men ingen handlede i tide.

I virkeligheden afbødede de store kornsiloer på havnen noget af eksplosionens kraft.