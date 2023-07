Brænder stadig: Besætningsmedlem dræbt

Det enorme fragtskib med næsten 3.000 biler om bord står stadig i brand ud for den hollandske kyst

Kystvagten fik meldingen om branden tirsdag nat, og onsdag formiddag står det enorme fragtskib stadig i lys lue.

Det skriver den hollandske kystvagt på sin hjemmeside, hvor der ligeledes er delt billeder af den voldsomme brand, der har kostet et besætningsmedlem livet.

Det 199 meter lange fragtskib Fremantle Highway sejlede med 2.587 biler, heraf 25 elbiler, og ligger nu 27 kilometer ud for den hollandske ø Ameland.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fragtskibet Fremantle Highway er 199 meter langt og 32 meter bredt. Foto: Huw Gibby

Flere såret

Ifølge kystvagten er skibets 23 besætningsmedlemmer evakueret fra skibet. En person har mistet livet i branden.

'Besætningen forsøgte at slukke ilden selv, men det lykkedes ikke. Ilden blev ved med at spredes, hvilket foranledigede en evakuering. Besætningsmedlemmerne blev evakueret af helikoptere og redningsbåde. Desværre døde et besætningsmedlem, og flere blev såret.', skriver kystvagten.

Myndighederne forsøger fortsat at slukke den voldsomme brand. Foto: Kustwacht Nederland

Omkring klokken 9 oplyste kystvagten, at et bjærgningsfartøj holder skibet på plads, mens bjærgningsselskaber og de hollandske myndigheder samarbejder om at få skibsbranden slukket.

Det brændende skib fragtede næsten 3.000 biler. Foto: Kustwacht Nederland

Det er langt fra første gang, at der går brand i et skib. I 1990 brændte Scandinavian Star og selv den dag i dag, er der ingen der ved, hvordan branden opstod. Det mysterie kan du læse mere om her.