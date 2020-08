Brat opvarmning kan antænde kemikalie eksploderet i Beirut

FAKTA: Ammoniumnitrat kan anvendes som sprængstof

Ifølge Libanons præsident, Michen Aoun, var det 2750 ton ammoniumnitrat, som tirsdag eksploderede i en eller flere lagerbygninger på havnen i Beirut.

Adskillige er blevet dræbt i eksplosionen, mens tusinder er såret.

Det er langtfra første gang, at kemikaliet er medvirkende til ulykker med adskillige sårede og dræbte.

Læs mere om ammoniumnitrat her:

* Ammoniumnitrat er et salt, man får ved at neutralisere salpetersyre med ammoniakvand. Det er et kemikalie, som primært anvendes til at lave gødning, men som også kan bruges som sprængstof.

* Ammoniumnitrat har forårsaget adskillige industrielle eksplosioner gennem årene.

* På en fabrik med ammoniumnitrat i Toulouse, Frankrig, døde 31 personer i 2001 under en eksplosion. Og på en gødningsfabrik med kemikaliet i Texas, USA, døde 15 under en eksplosion i 2013.

* Hvis ammoniumnitrat varmes langsom op, er der nærmest ikke risiko for eksplosion, da der dannes vand og lattergas. Men hvis det varmes hurtigt op, detonerer det. Derfor kan det også bruges som sprængstof.

* Det blev for eksempel brugt som del af en bombe i 1995, da 168 mennesker døde under et angreb i Oklahoma City, USA.

* Bevægelsen Taliban har ved flere lejligheden anvendt kemikaliet til improviserede sprængstoffer.

* I 2008 vedtog EU regler, der begrænser adgangen til køb af gødning med over 16 procent kvælstof fra ammoniumnitrat. Gødningen må kun sælges til virksomheder, der bruger den i forbindelse med deres erhverv.

Kilder: AFP, Ph.d. i kemi Peter Hald, Landbrugsstyrelsen.