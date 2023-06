Briks-møde overskygget af bekymringer om anholdelse af Putin

Udenrigsministrene fra Briks-landene understreger torsdag deres ambitioner om at være rivaler til Vestens magt.

Mødet i Sydafrika blev dog overskygget af spørgsmål om, hvorvidt Ruslands præsident, Vladimir Putin, bliver anholdt, hvis han deltager i et topmøde til august.

Sydafrikas udenrigsminister, Naledi Pandor, siger, at hendes land undersøger mulighederne, hvis Putin, der er genstand for en arrestordre fra Den Internationale Straffedomstol (ICC), kommer til et Briks-topmøde i Johannesburg i Sydafrika.

Som medlem af ICC er Sydafrika teoretisk set forpligtet til at anholde Putin.

- Vores regering kigger i øjeblikket på, hvad der er af juridiske muligheder i forhold til denne sag, siger den sydafrikanske udenrigsminister til journalister onsdag.

- Svaret er, at præsidenten (Cyril Ramaphosa, red.) vil indikere Sydafrikas endelige stillingtagen. Som det er nu, er der blevet sendt en invitation til statsledere af alle Briks-lande.

Briks-landene består af Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika.

Putin har ikke meddelt, om han har tænkt sig at deltage i topmødet til august. Den russiske regering har blot sagt, at Rusland vil deltage på et 'passende niveau'.

ICC beskyldte i marts Putin for krigsforbrydelser, fordi han har tvangsdeporteret børn fra russiskkontrollerede områder i Ukraine. Moskva afviser beskyldningerne.

Sydafrika inviterede allerede Putin i januar - altså inden arrestordren.

Inden Briks-landenes udenrigsministre gik bag lukkede døre for at have private samtaler, talte de til journalisterne.

- Vores vision for Briks er, at vores partnerskab skal skabe globalt lederskab en verden, der er splittet af konkurrence, geopolitiske spændinger og forværret global sikkerhed, siger Pandor.

Indiens udenrigsminister, Subrahmanyam Jaishankar, kommenterer også på koncentrationen af økonomisk magt, som han mener, 'lader mange landes skæbne være op til barmhjertigheden af de få'.

- Gamle metoder kan ikke adressere nye situationer. Vi er et symbol på forandring. Vi må handle, siger han.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, beskylder vestlige magter for at bruge sanktioner mod hans og andre lande som et kolonialistisk instrument for på uretfærdig vis at undertrykke rivalerne i den globale magtkamp.