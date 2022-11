Briter beskylder Iran for at sende dødstrusler til journalister

Storbritannien anklager Iran for at fremsætte dødstrusler mod journalister, der arbejder fra Storbritannien.

Det oplyser den britiske udenrigsminister, James Cleverly, på Twitter.

Truslerne er blevet fremsat, efter der i Iran er blevet slået hårdt ned på regeringskritiske demonstrationer. Ifølge menneskerettighedsorganisationer har flere end 300 personer mistet livet.

- Jeg har indkaldt den iranske chargé d’affaires i dag, efter at journalister, der arbejder fra Storbritannien, har været genstand for direkte trusler på livet fra Iran, skriver han.

Chargé d’affaires henviser til en diplomat af lavere rang end en ambassadør.

Mandag lød det, at to britisk-iranske journalister havde modtaget 'dødstrusler fra Irans Revolutionsgarde'. Det rapporterede Volant Media, som står bag tv-kanalen Iran International. Kanalen har dækket protesterne i Iran.

Annonce:

Onsdag blev kanalen stemplet som en 'terroristorganisation'. Det oplyste iranske statsmedier med henvisning til udtalelser fra informationsminister Esmail Khati.

Den Iranske Revolutionsgarde er den ideologiske gren af Irans militær. Den er på USA's liste over terrorgrupper.

Fra informationsministeren lød det også, at Storbritannien kommer til 'at betale for' at støtte 'ustabilitet' i Iran.

Landet har i flere måneder været rystet af de største protester i årevis.

Demonstranterne kræver flere rettigheder og højere grad af demokrati.

Protesterne begyndte, efter at den unge kvinde Mahsa Amini døde i iransk politis varetægt. Hun blev angiveligt anholdt for brud på reglerne om korrekt hovedbeklædning.

Senere skød og dræbte sikkerhedsstyrker flere end 90 mennesker under en anden protest 20. september i provinsen Sistan-Baluchistan. Det oplyste den norske organisation Iran Human Rights (IHR).

Protesterne har udviklet sig til en generel protest mod Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei.