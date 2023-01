Briter dræbt under redningsaktion: 'Vi er ekstremt stolte'

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine

Siden 6. januar har to britiske mænd været savnet i Ukraine.

Nu er de begge bekræftet dræbt af de britiske myndigheder.

28-årige Chris Parry og 47-årige Andrew Bagshaw var i færd med at evakuere en ældre kvinde fra byen Soledar, da deres bil blev ramt af en artillerigranat.

Det fortæller Andrew Bagshaws familie i en udtalelse ifølge The Guardian.

Begge mænd har i månedsvis frivilligt været til stede i Ukraine for at redde borgere væk fra frontlinjen.

Stolte

Mændene har ikke levet forgæves.

Begge familier er stolte af den indsats, de har gjort for nødlidende ukrainere, der ikke selv havde mulighed for at slippe væk fra krigens grusomheder.

'Hans uselviske beslutsomhed om at hjælpe gamle, unge og dårligt stillede derovre har gjort os og hans udvidede familie ekstremt stolte,' siger familien til den dræbte blot 28-årige Chris Parry.

28-årige Chris Parry og 47-årige Andrew Bagshaw blev begge dræbt under en redningsaktion. Foto: Instagram/The Spearhead Foundation/Ritzau Scanpix

'Han følte sig draget af Ukraine i den mørkeste time af den russiske invasion i marts, og han har hjulpet dem, der var allermest i nød. Han har reddet over 400 liv og utallige efterladte dyr. Det er umuligt at beskrive, hvor meget han vil blive savnet, men han vil være i vores hjerter for evigt,' siger familien videre.

'Stop krigen!'

47-årige Andrew Bagshaws familie, der også er grundlæggere af en velgørenhedshospital i England, kommer med et nødråb til verden.

'Vi er blandt de mange forældre, der sørger over tabet af vores sønner og døtre. Vi opfordrer indtrængende verdens civiliserede lande til at stoppe denne umoralske krig og hjælpe ukrainernes med at tvinge en aggressor ud af deres hjemland.'

'Verden må være stærk og stå sammen med Ukraine. Give dem den militære støtte, de har brug for nu, og hjælpe dem med at genopbygge deres ødelagte land efter krigen,' siger Bagshaw-familien.

Udenrigsministeriet i New Zealand har sendt kondolencer til Bagshaws familie. Den dræbte havde delt britisk og new zealandsk statsborgerskab.

Blev besat

Byen Soledar nær Bakhmut, som de var på vej væk fra, da bilen blev ramt, har den seneste tid været under heftige kampe.

Flere gange i løbet af januar er byen blevet besat og siden vundet tilbage.

Det er en industriel saltmineby i Donetsk-regionen med omkring 10.000 indbyggere, inden krigen begyndte.

Kampen om den lille by er en del af den store krig om byen Bakhmut, der er en vigtig forsyningsrute i Ukraine.

Kampene omkring Bakhmut har været karakteriseret som nogle af de hårdeste i krigen. Læs her om Danske Mikes oplevelser fra slagmarken, der har fået øgenavnet 'kødhakkeren'.