Briterne frygter Moskva forhandler på skrømt med Ukraine

Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, advarer lørdag om, at fredsforhandlinger mellem Ukraine og Rusland måske kun er et 'røgslør' fra Ruslands side.

Hun frygter, at de kun har til formål at give de russiske styrker mulighed for at omgruppere styrker til en ny offensiv.

Truss siger, at det er op til den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, hvordan hans land skal forholde sig til forhandlingerne.

Men i et interview med The Times udtrykker hun bekymring for, at fredsforhandlingerne, hvor der har været rapporter om fremskridt, er en afledningsmanøvre.

Premierminister Boris Johnson siger samtidig, at han har lovet at sende flere forsvarsvåben til Ukraine. Det skete ved en samtale med Zelenskyj op til weekenden.

Johnson siger, at han er 'mere overbevist end nogensinde før' om, at den russiske præsident Vladimir Putins militære forehavende vil slå fejl.

Lederen af det britiske forsvars efterretningstjeneste, Jim Hockenhull, siger, at kampene i Ukraine nu mere og mere ligner en udmattelseskrig. Hans vurderinger kommer, efter at de første forventninger om en hurtig militær konflikt ikke er blevet indfriet.

Hockenhull siger, at Kreml er blevet tvunget til at ændre strategi og har tyet til 'hensynsløse og vilkårlige' bombardementer, som uundgåeligt vil føre til flere civile ofre.