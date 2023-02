Briterne mangler penge til forsvaret

Det britiske finansministerium signalerer søndag, at der ikke er nye finansielle midler til forsvaret til trods for, at det er nødvendigt med oprustning i kølvandet på Ruslands krig i Ukraine. Det rapporterer Sky News.

Tv-stationen citerer kilder i finansministeriet for oplysningerne.

Kilderne tilføjer, at en 'vitalisering' af den britiske forsvarspolitik, som skulle være lanceret af den britiske finansminister, Jeremy Hunt, og premierminister Rishi Sunak, i forbindelse med det national budget, formentligt bliver udsat til efter marts, da de foreliggende udkast ikke er dækkende for situationen.

Kilderne siger, at der ikke hersker klarhed i regeringen om dette område.

Udtalelserne kommer efter, at Sky News i sidste uge skrev, at en højtstående amerikansk general havde sagt til den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, at den britiske hær ikke længere kunne anses for at være på topniveau efter år med nedskæringer.