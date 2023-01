Britisk efterretning: Betydelig russisk fremgang er 'højst usandsynligt'

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine

Ifølge britiske efterretninger overdriver Rusland, når de hævder, at de over de seneste dage har gjort betydelige fremskridt i to ukrainske områder

De seneste seks dage har russiske kommentatorer hævdet, at de russiske styrker har gjort 'betydelige fremskridt og brudt igennem ukrainsk forsvar' i Zaporizjzja nær Orikiv og i nærheden af Vuhledar i Donetsk-regionen.

Men det er højst usandsynligt, at Rusland har opnået væsentlige fremskridt.

Sådan lyder budskabet i britiske efterretninger offentliggjort af det britiske forsvarsministerium fredag morgen.

Bevidst spredning af misinformation

'Russiske enheder har sandsynligvis udført lokale, sonderende angreb i nærheden af Orikiv og Vuhledar, men det er højst usandsynligt, at Rusland rent faktisk har gjort nogen væsentlige fremskridt,' lyder det.

Ministeriet kalder det realistisk, at russiske militærkilder bevidst spreder misinformation om russisk fremgang i et forsøg på at give folk en idé om, at 'den russiske operation opretholder momentum'.

Rusland har erklæret de fire ukrainske regioner Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja for værende russiske efter folkeafstemninger i september.

Dog er afstemningerne blevet fordømt og affejet af Vesten - heriblandt Danmark.

Rusland insisterer alligevel på, at de fire østlige regioner - samt Krim-halvøen, som blev annekteret i 2014 - nu er en del af Rusland.