Britisk journalist skudt og såret under baghold i Ukraine

En britisk journalist blev tidligere på ugen skudt og såret i et baghold nær Ukraines hovedstad, Kyiv. Det skriver Sky News fredag aften.

Stuart Ramsay, der er korrespondent for britiske tv-station, blev ramt af en kugle i den nedre del af ryggen, da skud begyndte at regne ned over den bil, som journalisten og hans hold befandt sig i, da de mandag var på vej mod Kyiv.

En kameramand ved navn Richie Mockler blev også ramt af to kugler under episoden, men de fandt heldigvis vej til hans skudsikre vest.

Holdet fra Sky News formåede efterfølgende at slippe væk og søge ly, inden de senere blev reddet af ukrainsk politi.

Fredag aften er chokerende billeder af episoden blevet vist på Sky News. Her kan man se Stuart Ramsay og resten af holdet være under kraftig beskydning, mens bilens ruder blev smadret omkring dem.

Det menes, at angrebet blev udført af en russisk rekognoscerings enhed.

I en artikel på Sky News' hjemmeside skriver Stuart Ramsay, at hans hold mandag var på vej mod byen Bucha for at blive klogere på et ukrainsk angreb på en russisk konvoj, men at de undervejs blev opfordret til at vende om af ukrainske soldater, fordi turen var for farlig.

Det var på tilbagevejen til Kyiv, at der 'ud af det blå' var en 'lille eksplosion', inden skyderiet begyndte, skriver Ramsay.

- Det blev udført af professionelle. Kuglerne blev ved med at smadre ind i bilen. De missede ikke.

- Jeg kan huske, at jeg tænkte på, om min død ville blive smertefuld.

Efter at være sluppet ud af bilen fandt holdet vej til en fabrik, hvor de søgte ly, inden de blev reddet.

Mandskabet fra Sky News er siden blevet bragt tilbage i sikkerhed i Storbritannien, oplyser mediet.

Det er ikke første gang, der er meldinger om, at journalister er blevet såret under krigen i Ukraine.

Lørdag blev de to Ekstra Bladet-journalister Stefan Weichert og fotograf Emil Filtenborg evakueret ud af Ukraine efter at være blevet ramt af skud.

De to blev ramt af skud, da de var udsendt af avisen i det østlige Ukraine omkring byen Ohtyrka. Her blev deres bil beskudt.