Britisk militærfly styrtet ned

Et militærfly fra det britiske luftvåben, Royal Air Force, er styrtet ned i Cornwall i det sydvestlige England.

Det skriver Sky News.

Flyet er af typen Hawk T1 med plads til to piloter. Begge piloter nåede at bruge flyets katapultsæder før det styrtede ned, og at der ingen omkomne er.

Det britiske forsvarsministerium fortæller, at flyet er fra en militærbasen RNAS Culdrose nær byen Helston.

Det lokale Devon & Cornwall Politi fortæller, at redningstjenester er i området i forbindelse med et flystyrt.

Samtidig opfordrer de offentligheden til at undgå området.

'To personer er blevet behandlet ambulancepersonale på stedet og vil nu blive kørt til hospitalet. Deres nuværende skader anses ikke for at være livstruende eller ændre sig' skriver Devon & Cornwall Polti i et Twitter-opslag.

Det britiske forsvarsministerium fortæller ifølge Sky News, at de to piloter bliver kontrolleret af læger, og efterforskningen vil blive sat i gang.