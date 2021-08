Britisk minister rørt: Nogle vil ikke komme tilbage

Det er ikke kun i Danmark, man pludselig har fået meget travlt med at evakuere statsborgere og lokalt ansatte fra Afghanistan, der i løbet af ingen tid er kommet under Talibans kontrol.

Også i blandt andet Storbritannien kæmper man i disse timer med at få folk hjem fra Afghanistan, inden deres skæbne bliver overladt til den ekstremistiske gruppe.

Ligesom USA har Storbritannien derfor sendt soldater til Afghanistan for at hjælpe med evakueringen i landet, men ifølge den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, vil det ikke være tilstrækkeligt.

Det erkender han i et interview med den britiske radiostation LBC, hvor hans stemmer knækker, da han fortæller om situationen.

- Der er også en stor del dyb fortrydelse for mit vedkommende. Nogle mennesker vil ikke komme tilbage, siger han, inden han må rømme sig for at kunne tale videre.

- Nogle mennesker vil ikke komme tilbage, og vi vil være nødt til at gøre vores bedste i tredjelande for at tage os af dem, lyder det i interviewet fra forsvarsministeren.

- En fiasko

Ben Wallace har tidligere gjort tjeneste i den britiske hær, hvor han har haft titel af kaptajn. Netop derfor berører sagen ham ekstra dybt, fortæller han i interviewet, da han bliver spurgt.

- Fordi jeg er soldat. Fordi det er trist, at Vesten har gjort, hvad de har gjort. Og vi er nødt til at gøre vores bedste for at få folk ud og stå ved vores forpligtelser og 20 års opopfrelse, siger han.

Han understreger, at Storbritanniens eneste mål i Afghanistan nu er at få folk ud.

- Vi er kun i Afghanistan for at hjælpe de mennesker ud. Vi foretager ikke andre diplomatiske handlinger, mens vi er der, siger han.

I et interview med BBC kalder Wallace situationen i Afghanistan for 'en fiasko for det internationale samfund'.

På trods af tidligere forsikringer fra blandt andet amerikansk side om, at der ville gå lang tid, før Taliban kunne indtage Kabul, lykkedes det allerede søndag for oprørsgruppen at indtage den afghanske hovedstad uden kamp.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Kabuls lufthavn er derfor pludselig den eneste vej ud af landet, og såvel udlændinge som lokale har derfor i stort antal søgt ud til lufthavnen i håb om at kunne komme ud af landet.

Flere meldes dræbt

Det har søndag og mandag ført til katastrofale scener i lufthavnen, hvor civile afghanere flokkes om fly i et desperat forsøg på at komme med. Amerikanske soldater, der bevogter den militære del af lufthavnen, har været nødt til at affyre varselsskud under de tumultagtige scener.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Flere personer meldes mandag dræbt i lufthavnen. Det er endnu uvist, hvordan de har mistet livet, og derfor uklart, om de eksempelvis er blevet trampet ned eller ramt af skud.

Den danske statsminister, Mette Frederiksen, har mandag ved middagstid kaldt den nuværende situation i Afghanistan for 'katastrofal'.