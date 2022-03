Britisk minister: Russisk brutalitet vil tage til

Præsident Vladimir Putins invasion af Ukraine vil blive stadig mere brutal, siger den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, onsdag.

- Enhver, som tænker logisk, ville holde sig fra at gøre, hvad Putin gør, så vi kommer til at se hans brutalitet tage til, siger Wallace til BBC Radio.

- Putin får ikke sin vilje, så han bombarderer byer. Han bombarderer dem hensynsløst om natten. Og han vil til sidst forsøge at knække dem og rykke ind i byerne, siger Wallace.

I interviewet fremhæver den britiske forsvarsminister, at Rusland ud fra et militært synspunkt står over for store udfordringer, når dets styrker skal forsøge at indtage ukrainske storbyer, da de formentligt vil møde modstand fra både militær og fra civile.

Wallace mener, at det er en del af russiske militærdoktriner at omringe storbyer og bombardere dem - uden at tage hensyn til civile bygninger. Herefter vil de til sidst rykke ind mod en civilbefolkning, hvis modstand de håber at have knust.

Samtidig vil Ukraines størrelse og store befolkning gøre en russisk besættelse overordentlig vanskelig, mener han.

- Det er i den fase, at de virkelig store tab begynder, siger Wallace med henvisning til russernes krigsførelse i Tjetjenien, Sovjetunionens krig i Afghanistan og Vestens erfaringer fra Irak.

- At invadere med overvældende styrke er én ting, men at besætte et land med 44 millioner indbyggere, som yder modstand, er noget helt andet.

Der var tirsdag rapporter om, at der var anvendt klyngebomber i Kharkiv, Ukraines næststørste by efter hovedstaden Kiev. Våbeneksperter siger til Reuters, at videooptagelser på sociale medier fra det nordvestlige Ukraine øjensynligt viser klyngebombeangreb i Kharkiv.

Hamish de Bretton-Gordon, en tidligere britisk officer og specialist i biologiske og kemiske våben siger i en mail til Reuters, at 'det er meget sandsynligt, at klyngebomber er blevet anvendt ved angrebene på Kharkiv.'