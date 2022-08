Britisk professor: - Det er for sent

Stigende temperaturer, brande og ekstremt vejr er allerede nu en realitet. Men det bliver kun værre i fremtiden, og det er for sent at stoppe det, mener britisk professor

Løbet er kørt, og der er ingen vej uden om - den globale opvarmning kan ikke længere stoppes.

Det er i hvertfald det, som den britiske professor i geofysik og klimaforandringer fra The University College of London Bill McGuire mener. Ifølge ham har vi ventet alt for længe med at gøre noget for at stoppe udviklingen i den globale opvarmning, og nu er det altså for sent.

40 grader og brand i London

Bill McGuires dystre spådom omtales i hans aktuelle bog 'Hothouse Earth', som især fokuserer på de globale temperaturstigninger.

I bogen skriver Bill McGuire blandt andet, at den globale CO2-udledning alt for længe har været for høj, og at det er grunden til de ekstreme temperaturer, som vi har set i Europa, og andre verdensdele, de senere år.

Eksempelvis kunne man 19. juli i år i Østengland måle en rekordhøj temperatur på 40,3 grader. Den ekstreme varme har også resulteret i flere brande i London. Bl.a. udryddede én brand 16 hjem i Wennington i Østlondon.



- Hvem skulle have troet at en forstad til London ville blive næsten udryddet af brande i 2022? Hvis et land har brug for et wake-up call, så må det da være det her.

Sådan siger Bill McGuire til The Guardian.

Stormvejr og flodbølger er blot nogle af de konsekvenser vi går i møde ifølge Bill McGuire. Foto: Jean-Philippe Ksiazek / Ritzau Scanpix

Forskere er bange

Bill McGuires udtalelse virker måske på nogle ekstrem, og der er da også stadig klimaeksperter, som er optimistiske og tror på, at vi stadig har lidt tid til at vende den globale opvarmning.

Bill McGuire er dog ikke overbevist.

- Jeg kender mange, som arbejder med klimavidenskab, som har den holdning i offentligheden, men en anden holdning i det private. Mange af dem er bange for den fremtid, vi går i møde, men de vil ikke indrømme det i offentligheden.



Bill McGuire er ikke tilhænger af, at man skal berolige offentligheden i forhold til de problemer, vi er oppe imod. Han mener tværtimod, at folk er nødt til at vide, hvor slemt det står til, før vi kan begynde at se på alternative løsninger.

COP26-aftalen holder ikke

Selvom Bill McGuire argumenterer for, at vi ikke har gjort nok, så har verdens regeringer forsøgt sig med forskellige tiltag igennem årene. Blandt andet satte man ved COP26-mødet sidste år det mål, at hvert land skulle gøre alt i sin magt for at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grad. Dette betyder, at den globale CO2-udledning skal reduceres med 45% inden 2030.

Men er dette realistisk? Ikke hvis man spørger Bill McGuire.

- I stedet for at udlede mindre, så vil vi, som det ser ud nu, nærmere se en stigning på 14% af CO2-udledningen frem mod 2030, hvilket vil betyde, at vi bryder grænsen på en temperaturstigning på 1,5 grad på under et årti.

Men hvad så nu?

Bill McGuire har ikke udråbt datoen for dommedag endnu. Men i stedet for at forsøge at vende udviklingen, mener han, at vi bør skifte strategi, og se på hvordan vi på bedst mulig vis kan leve med den globale opvarmning.

Ifølge ham skal vi forsøge at tilpasse os selv, og vores samfund, til det hothouse, som verden uundgåeligt vil blive i fremtiden.

Samtidig skal vi gøre alt for at stoppe den dårlige udvikling i den globale opvarmning. Derfor opildner han også folk til at være aktivistiske, og øge fokuset på problemet.



- Hvis du vil lime dig selv fast til en motorvej eller blokere for en oliefabrik, så gør det. Kør i en elektrisk bil, tag cyklen eller offentlig transport. Spis mindre kød. Stop med at flyve. Og brug din stemme klogt. Giv magten til de regeringer, som rent faktisk vil agere på klimaforandringer.