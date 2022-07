Britisk spionchef: Rusland er ved at tabe pusten

Ruslands militær vil sandsynligvis holde en operativ pause af en art i Ukraine i de kommende uger.

Det mener Richard Moore, der er chef for den britiske efterretningstjeneste MI6.

- Jeg tror, at de er ved at tabe pusten, siger han på Aspen Security Forum, der foregår i den amerikanske delstat Colorado.

Ved samme lejlighed siger han også, at omkring 15.000 russiske soldater har mistet livet i krigen i Ukraine.

Onsdag gav amerikanske CIA's direktør det samme estimat.

Den britiske spionchef mener, at det russiske militær i stigende grad vil få svært ved at sørge for mandskab og materiel over de kommende uger.

- De bliver nødt til at holde en pause på en eller anden måde, og det vil give ukrainerne muligheder for at slå tilbage, siger Richard Moore.

Han understreger samtidig Ukraines behov for at vise, at de er i stand til at vinde krigen.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, deler øjensynligt Richard Moores analyse.

Han siger i sin daglige tale torsdag, at Ukraines militær har potentialet til at få nogle sejre på slagmarken og påføre Rusland store tab.

Meldingen kom, efter at Zelenskyj havde holdt et møde med højtstående ukrainske befalingsmænd.

Det er vigtigt både for at holde ukrainernes moral høj og for at skærpe Vestens beslutsomhed, når bekymringerne om energimangel i løbet af den kommende vinter vokser.

- Det er vigtigt, mener jeg, for ukrainerne selv at demonstrere deres evne til at slå tilbage. Og jeg tror, at det kommer til at være meget vigtigt for deres fortsatte høje moral.

Han siger, at det især er vigtigt, fordi en hård vinter venter forude.

- Og i den henseende med det pres på gasforsyninger og alt andet, der er, bliver det en hård tid.

Richard Moore siger videre, at Ruslands krig mest kan mærkes i de fattigere landdistrikter i Rusland, og at der endnu ikke rekrutteres soldater fra middelklasseområder i Sankt Petersborg eller Moskva.

- Det er fattige børn fra landdistrikterne i Rusland. De er fra arbejderbyer i Sibirien. De er uforholdsmæssigt fra etniske minoriteter. Og de er Putins kanonføde.