Britisk sundhedsvæsen: Patienter vælter ind som en tsunami

Der er tungt pres på hospitalerne i den britiske hovedstad, London.

Sådan lyder det fra det britiske sundhedsvæsen, NHS, efter at coronavirusset for alvor har gjort sit indtog hos briterne.

Hospitalerne oplever 'en eksplosion i antallet af alvorligt syge patienter'. Det fortæller Chris Hopson, der er direktør i NHS' beredskab.

- De oplever den ene bølge efter den anden.

- De ord, som jeg oftest hører blive brugt, er en kontinuerlig tsunami, siger NHS-direktøren i en radioudsendelse på britiske BBC.

Det britiske sundhedsvæsen, NHS, er presset af coronavirusudbruddet, der for alvor er kommet til Storbritannien. Foto: Toby Melville/Reuters

De seneste tal fra torsdag viser, at 463 coronasmittede personer har mistet livet i Storbritannien. Mere end 9500 personer er blevet smittet. Hovedstaden London står for cirka en tredjedel af tilfældene.

Den britiske regering har blandt andet meddelt, at der i næste uge åbnes et midlertidigt hospital i London med plads til 4000 patienter.

Ifølge britiske medier er lignende tiltag på vej ti forskellige steder i landet.

Regeringen har også bestilt 10.000 respiratorer hos Dyson, der normalt primært er kendt for at lave støvsugere. Det meddelte Dysons milliardær-ejer, James Dyson, onsdag i en mail til sine ansatte.

5000 af respiratorerne bliver doneret, oplyser selskabet.

Det lyder desuden, at et hold af ingeniører har arbejdet på at designe de nye respiratorer, siden Dyson modtog ordren for knap to uger siden.