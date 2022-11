Britiske efterretninger: Putin slår hårdt ned på 'udenlandske agenter'

Ændringen i lovgivningen gør det langt nemmere at forfølge personer, der ikke går styrets ærinder.

Allerede i 2012 strammede Putin grebet om 'udenlandske agenter', da loven ændrede definitionen af dem til 'individer eller organisationer, som har fået finansiel støtte fra udlandet'.

1. december bliver definitionen endnu mere vag, skriver det britiske forsvarsministerium i deres daglige efterretningsopdatering.

Definitionen kommer nemlig til at dække over personer, som har været under 'indflydelse eller pres' fra udenlandske aktører, og samtidig får det russiske justitsministerium ret til at offentliggøre detaljer og adresser på de såkaldte udenlandske agenter, som altså også kan være russiske statsborgere.

De nye love øger den russiske stats mulighed for at undertrykke og forfølge personer, skriver det britiske forsvarsministerium. Og netop det er karakteristisk for Putins ledelse, men er accelereret hastigt siden invasionen af Ukraine.

Briterne anser tiltaget som et af forebyggende karakter, der skal modarbejde indenrigspolitisk uro, i takt med at krigen får højere omkostninger for russiske borgere.