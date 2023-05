Britiske efterretninger: Rusland danner nye 'eliteeskadriller'

Rusland vil styrke sin tilstedeværelse i luftrummet over Ukraine.

Der skriver det britiske Ministry of Defence på Twitter, hvor de samtidig løfter sløret for den nye russiske 'eliteenhed', der vil gå under kodenavnet 'Shtorm'.

Den nyoprettede gruppe skal bestå af en eskadrille af Su-24 Fencer og SU-34 Fullbac-jagerbombere, mens den også vil bestå af en eskadrille af kamphelikoptere.

'Det forskellige miks af flytyper antyder, at gruppens primære rolle vil være angrebsmissioner mod landjorden'.

'Troværdige russiske medier rapporterer, at russernes primære mål med eskadrillerne er at tiltrække højtkvalificerede og motiverede piloter ved at tilbyde dem en høj løn, mens de samtidig åbner for at rekruttere pensioneret flypersonale', skriver britiske efterretninger.

Oprettelsen af den nye eliteenhed skyldes angiveligt, at russerne vurderer, at deres regulære luftvåbeneskadrille har underpræsteret i sine kernefunktioner i alvorlig grad, herunder at udføre luftangreb mod de ukrainske forsvarslinjer.

