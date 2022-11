Britiske efterretninger: Russerne står stille

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine

Kampene samler sig omkring byerne Pavlivka og Vuhledar i den sydøstlige del af Ukraine, lyder det fra det britiske forsvarsministerium.

Byerne i Donetsk-regionen har dannet ramme om hårde kampe de seneste to uger, men på trods af det har fronterne rykket sig minimalt.

Det forlyder at både Ukraine og Rusland prioriterer store mængder ressourcer i området, og at særligt Ruslands marineinfanterister har lidt store tab.

Briterne skriver i efterretningsopdateringen at Rusland angiveligt vurderer området som en ideel platform for at kunne lancere større modoffensiver mod nord, efter ukrainske styrker har generobret store dele af Donetsk-regionen de seneste par måneder.

Vurderingen fra britisk hold er dog, at det forekommer usandsynligt at Rusland kan prioritere nok styrker med tilstrækkelig kvalitet til at kunne bryde gennem det ukrainske forsvar af området.